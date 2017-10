Foto: Siemens



Die Mehrsystem-Variante der Vectron-Lokomotive hat am 21. Sep­tem­ber 2017 von der nieder­ländis­chen Sicher­heits­be­hörde ILT die Zulas­sung für den Betrieb in den Nieder­lan­den bekom­men. Der Vec­tron erhält dadurch Zugang zu den Hafen­städten in den Nieder­lan­den. Die Zulas­sung ist ein wichtiger Meilen­stein, um den gesamten Rhein-Alpen-Korridor mit den Län­dern Deutsch­land, Öster­re­ich, Schweiz, Ital­ien und den Nieder­lan­den bedi­enen zu kön­nen. 121 der bisher verkauften Vectron-Loks kön­nen in den Nieder­lan­den einge­setzt wer­den.

Ins­ge­samt haben sich bere­its 33 Kun­den für den Vec­tron entsch­ieden und über 600 Fahrzeuge bestellt. Die 330 derzeit im Ein­satz befind­lichen Vectron-Loks haben bisher eine Gesamt­fahrleis­tung von 90 Mil­lio­nen Kilo­me­tern absolviert. Mit der Zulas­sung in den Nieder­lan­den kann der Vec­tron nun in ins­ge­samt 18 europäis­chen Län­dern betrieben wer­den. Die Loko­mo­tiven sind außer­dem für den Betrieb in Bul­gar­ien, Deutsch­land, Finn­land, Ital­ien, Kroa­t­ien, Nor­we­gen, Öster­re­ich, Polen, Rumänien, Ser­bien, Slowakei, Slowe­nien, Schwe­den, der Schweiz, der Tschechis­chen Repub­lik, der Türkei und Ungarn zuge­lassen.

Quelle: Siemens

Unsere DVD-Empfehlung:

Die DVD

Vec­tron — Mul­ti­tal­ent von Siemens

mit einer Laufzeit von ca. 58 Minuten kann unter der EAN 4018876084198 im Han­del bzw. unter der Artikel-Nr. 8419 im EKshop.de zum Preis von € 19,80 bestellt wer­den.

Unser Zeitschriften-Tipp:

Zum VEC­TRON ist auch ein umfan­gre­iches Porträt in unserer Zeistchrift EK-Special erschienen. Die durchge­hend far­big bebilderte Aus­gabe ist im EKshop.de unter der Bestell­num­mer 7015 für nur € 12,50 erhältlich.