MRCE bestellt 30 Vectron-Lokomotiven

Foto: Nor­bert Prochnow



Das Leas­ing– und Ser­vice­un­ternehmen für Loko­mo­tiven, Mit­sui Rail Cap­i­tal Europe (MRCE), hat 30 Loko­mo­tiven vom Typ Vec­tron bei Siemens bestellt. Zehn Fahrzeuge sind in der Mehrsys­temaus­führung als Vec­tron MS für den Betrieb in Deutsch­land, Öster­re­ich, Ital­ien, der Schweiz und den Nieder­lan­den vorge­se­hen. Zwanzig weit­ere Loko­mo­tiven sind als Gle­ich­strom­lok (Vec­tron DC) aus­ge­führt, sie sollen in Ital­ien verkehren. Die Aus­liefer­ung der Loko­mo­tiven ist ab Jan­uar 2018 geplant. Der Ver­trag mit MRCE bein­hal­tet auch eine Option über 20 weit­ere Loks.

Foto: Dierk Lawrenz

„Mit dieser neuen Bestel­lung wächst unsere Vectron-Flotte auf ins­ge­samt 111 Loko­mo­tiven. Die Zuver­läs­sigkeit und Flex­i­bil­ität der Siemens-Loks schätzen unsere Kun­den in ganz Europa“, sagt Junichi Kondo, CEO von MRCE.

„Das langjährige Ver­trauen von MRCE zeigt, dass wir eine Loko­mo­tive im Port­fo­lio haben, die den Anforderun­gen des europäis­chen Güter­verkehrs mehr als gerecht wird. Mit DC-, AC– und MS-Loks hat MRCE nun alle elek­trischen Aus­führun­gen des Vec­tron im Ange­bot“, sagt Jochen Eick­holt, Chef der Bahnsparte von Siemens.

Foto: Siemens

Die bestell­ten Mehrsys­tem­loko­mo­tiven ver­fü­gen über eine max­i­male Leis­tung von 6.400 kW und eine Höch­st­geschwindigkeit von 160 km/h. Die Vec­tron DC leis­ten 5.200 kW. Sie sind mit den nationalen Zugsicherungssys­te­men aus­ges­tat­tet, die Vec­tron MS-Lokomotiven erhal­ten zusät­zlich das europäis­che Zugsicherungssys­tem ETCS.

Quelle: Siemens