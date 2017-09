Foto: Deutsche Bahn AG



Der Verkehr auf der Rhein­tal­bahn rollt am 2. Okto­ber wieder über die kom­plette Strecke. Der Deutschen Bahn (DB) und den Bau­fir­men ist es gelun­gen, den logis­tis­chen Ein­satz von Per­sonal und Maschi­nen nochmals zu opti­mieren und dadurch die Arbeiten früher als geplant abzuschließen. „In dieser schwieri­gen Lage zählt jeder Tag für unsere Kun­den im Güter– und Per­so­n­en­verkehr. Daher ist es hil­fre­ich, dass wir früher fer­tig wer­den“, sagte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla.

Am 12. August war es im Bere­ich Ras­tatt infolge von Vor­trieb­sar­beiten im Ras­tat­ter Tun­nel zu einem Ein­bruch von Wasser und Erde in die im Bau befind­liche Tun­nel­röhre gekom­men. Ober­bau und Gleise der darüber führen­den Rhein­tal­bahn senk­ten sich in dem Bere­ich ab. Zwis­chen Ras­tatt und Baden-Baden besteht seit­dem eine Sper­rung der wichti­gen Magis­trale für den Per­so­nen– und Güter­verkehr. Nach bish­eri­gen Pla­nun­gen sollte der Verkehr erst am 7. Okto­ber wieder aufgenom­men wer­den.

Bis zur Wieder­in­be­trieb­nahme der Strecke bleibt die Organ­i­sa­tion von Umleitungsverkehren für den Güter­verkehr eine große Auf­gabe. Hier sorgt die vorge­zo­gene Wieder­in­be­trieb­nahme der Gäubahn nach bere­its beschle­u­nigten Bauar­beiten am 7. Sep­tem­ber für etwas Entspan­nung. Zudem sind mit­tler­weile rund 70 zusät­zliche Lok­führer im Güter­verkehr im Ein­satz – vor allem für die Routen über Frankre­ich und Süd­deutsch­land Rich­tung Ital­ien. Lok­führer kom­men auch von Nach­bar­bah­nen aus dem Aus­land. Die Her­aus­forderung: Diese Lok­führer müssen nicht nur über die nöti­gen Ken­nt­nisse der Fahrzeuge und Strecken ver­fü­gen, son­dern auch Sprachken­nt­nisse haben.

Aus Sicht der DB ist es erfreulich, dass die vere­in­barte Koop­er­a­tion zwis­chen den großen europäis­chen Bah­nen Früchte trägt. DB-Vorstandsvorsitzender Dr. Richard Lutz: „Meine Kol­le­gen und ich ste­hen in regelmäßigem Kon­takt mit den Eisen­bah­n­ern in der Schweiz, in Öster­re­ich und in Frankre­ich. Die Zusam­me­nar­beit funk­tion­iert, und dafür sind wir dankbar.“

Quelle: Deutsche Bahn AG