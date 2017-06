Grafik: Siemens



Euro­pean Loco­mo­tive Leas­ing (ELL), ein Anbi­eter von Kom­plet­tlö­sun­gen für das Leas­ing von Loko­mo­tiven, hat bei Siemens acht weit­ere Vectron-Lokomotiven bestellt. ELL ist derzeit der größte Vectron-Kunde. Die Mehrsystem-Loks haben eine Leis­tung von max­i­mal 6,4 MW und sind für eine Höch­st­geschwindigkeit von 200 km/h aus­gelegt. ELL ver­mi­etet die Loko­mo­tiven an die tschechis­chen Bah­nen České Dráhy für den Ein­satz im Per­so­n­en­verkehr auf der Strecke Prag – Berlin. Mit dieser Bestel­lung hat Siemens den 500. elek­trischen Vec­tron verkauft. Ins­ge­samt wur­den nun 507 Fahrzeuge der Elek­trolok bestellt.

„Das Jubiläum steht für die Erfol­gs­geschichte und den zuver­läs­si­gen Ein­satz unserer Vectron-Lokomotiven in ganz Europa. Mit unserer flex­i­blen Plat­tform und pass­ge­nauen Ausstat­tungspaketen haben wir bere­its 31 Kun­den in 14 Län­dern überzeugt“, sagt Jochen Eick­holt, Chef des Bah­ngeschäfts von Siemens.

Die Loko­mo­tiven von Siemens wer­den sowohl im Güter– als auch im Per­so­n­en­verkehr einge­setzt. Der erste Vec­tron wurde im Jahr 2012 aus­geliefert. Bei der Entwick­lung standen Zukun­fts– und Investi­tion­ssicher­heit, Umwelt­fre­undlichkeit und Fun­gi­bil­ität sowie Nach– und Umrüst­barkeit im Vorder­grund. Der Vec­tron kann als rein elek­trische Ver­sion für den Betrieb in Wech­sel­strom (AC)- und Gle­ich­strom­net­zen (DC) sowie als Mehrsys­tem (MS)-Variante in den Leis­tungsklassen 5,2 MW bzw. 5,6 MW und 6,4 MW geliefert wer­den. Die Loko­mo­tiven kön­nen neben den gewün­schten nationalen Zugsicherungssys­te­men auch mit dem neuesten europäis­chen Zugsicherungssys­tem (ETCS) aus­ges­tat­tet wer­den. Die Pro­duk­tion erfolgt im Siemens-Lokomotivenwerk in München‑Allach.

Die Vectron-Flotte hat bisher eine Gesamt­fahrleis­tung von mehr als 75 Mil­lio­nen Kilo­me­tern absolviert. Die Loko­mo­tiven sind derzeit in Bul­gar­ien, Deutsch­land, Finn­land, Ital­ien, Kroa­t­ien, Nor­we­gen, Öster­re­ich, Polen, Rumänien, Ser­bien, Slowakei, Slowe­nien, Schwe­den, der Schweiz, der Tschechis­chen Repub­lik, der Türkei und Ungarn zuge­lassen.

