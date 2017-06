Foto: Auto & Tech­nik Museum Sin­sheim

Seit heute mor­gen und noch bis mor­gen 16.30 Uhr findet im Auto & Tech­nik Museum in Sin­sheim das jährliche Tre­f­fen der Spur-1-Modelleisenbahner statt. Inner­halb weniger Jahre hat sich das jährliche Spur-1-Treffen als feste Ein­rich­tung etabliert. Ständig steigende Besucherzahlen, immer mehr aktive Teil­nehmer und größere Attrak­tio­nen steigerten die Ver­anstal­tung mit­tler­weile zur weltweit größten ihrer Art.

Aus ganz Europa kom­men Aussteller, Vere­ine, Her­steller und Zubehör-Lieferanten im AUTO & TECH­NIK MUSEUM SIN­SHEIM zusam­men. Wieder dabei sind viele Clubs, die Ihre spek­takulären und mit viel Mühe gefer­tigten Spur-1-Anlagen den Besuch­ern vor­führen. Die Ver­anstal­tung bietet viel Sehenswertes und garantiert einen her­vor­ra­gen­den Erfahrungsaus­tausch für alle Modellbahn-Liebhaber. Das Spur-1-Treffen ist ein Besucher­mag­net und lockt jährlich ein inter­na­tionales Pub­likum nach Sin­sheim, darunter auch Besucher aus Aus­tralien, USA und China. An bei­den Tagen ist Sin­sheim wieder der Tre­ff­punkt der Mod­elleisen­bah­ner.

Der Eisenbahn-Kurier ist eben­falls in Sin­sheim und zeigt auf dem Spur-1-Treffen die zahlre­ichen Neuer­schei­n­un­gen und Best­seller aus dem umfan­gre­ichen Ver­lagspro­gramm. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Öff­nungszeiten:

Sam­stag, 24. Juni 2017 von 9.00 bis 18.00 Uhr

Son­ntag, 25. Juni 2017 von 9.00 bis 16.30 Uhr.

Das Inter­na­tionale Spur-1 Tre­f­fen ist im Gesamtein­trittspreis des Muse­ums enthal­ten. Parken kosten­los.

AUSSTELLERVERZE­ICH­NIS

1 ADAK Mod­ell­bau und Zerspanung, Ober­str. 14, 30167 Han­nover

2 Agder Mod­ell Teknikk, Kjer­rheia 9, 4621 Kris ansand (Nor­we­gen)

3 ASOA Klaus Holl, Pos ach 440140, 80750 München

4 Becasse Weath­er­ing (Dio­rama), Stameren 16, 3951 Maarn (Nieder­lande)

5 Bernd Zielke, Dieße­mer Str. 108, 47799 Krefeld

6 BESIG-Präzisionsmodellbau GmbH, Pos ach 55 11 03, 90218 Nürnberg

7 Bünnig Mod­ell­bau, Ton Hogen­bar­gen 27, 24629 Kis­dorf

8 Der Lok­laden, Stefan-George-Str. 13, 55411 Bin­gen

9 Der Lok­laden mit Fa. Din­gler Meck­en­beuren, Stefan-George-Str. 13, 55411 Bin­gen

10 Die Spuren­bere­iter, August­str. 18, 53229 Bonn

11 Dien­stleis­tungsser­vice Hof­manns Mod­ell­bau, Am Wal­nuss­baum 7, 58730 Fröndenberg

12 Division-Models, Son­nen­straße 28, 67700 Niederkirchen

13 Eisen­bah­nen & Zubehör Schwarzer, Georg­er­str. 121, 80797 München

14 EK-Verlag, Eisen­bahn Kurier, Lörracher Str. 16, 79115 Freiburg

15 Exclu­sive Mod­els, Beethoven­laan 19, 2102 Heem­st­ede (Nieder­lande)

16 Feld Garten– und Großbahn Tobias Feld, Jahn­str. 2a, 40215 Düsseldorf

17 Fremo:32, Stein­wegstr. 32, 58332 Schwelm

18 Ful­gurex (N.G.) Sàrl, Ch. du Reposoir 16, 1007 Lau­sanne (Schweiz)

19 GATRA Mod­ell­bau, Am Sche­unen­platz 7, 14550 Groß Kreutz (Havel)

20 Gebrüder Märklin & Cie. GmbH, Stu garter Str. 55–57, 73033 Göppingen

21 Golden Age Mod­els Lim­ited, P.O. Box 888, BH19 9AE Swanage,Dorset (Eng­land)

22 Hadix, Am Kro­n­berger Hang 3, 65824 Schwal­bach

23 HEGOB Mod­ell­bahn GmbH, Bis­mar­ck­str. 79, 42659 Solin­gen

24 HES Emil Schmi , Eber­bacher Str. 9, 69436 Schwan­heim

25 Hosenträger Rail Sys­tems GmbH, Ringstr. 10, 44627 Herne

26 H0 ne Hell­mann, Dorf­s­traße 20, 72827 Wan­nweil

27 IG Spur 1 Mod­ule Rhein-Neckar, Brühler Ring 37, 68219 Mannheim

28 John­nys Edelschmiede, Kreuzberg 23, 5500 Bischof­shofen (Österreich)

29 John Dee Zim­mer­mann, Steinge­wann 1b, 67551 Worms

30 JoWi Modellbahn-Hintergrund, Kater­n­berger Str. 107, 45327 Essen

31 jübe Mod­elle Jürgen Berghäuser, Louise-O o-Peters-Str. 15, 09456 Annaberg-Buchholz

32 Jürgen Linkowski, Lochstein 11, 91257 Peg­nitz

33 K + R Mod­ell­bahn, Zollbühlweg 2, 96317 Kro­nach

34 Karl Heinz Trun­zer, Hangstrasse 15, 78713 Schram­berg

35 KISS Mod­ell­bah­nen, Friedrich­str. 12a, 68519 Viern­heim

36 KM 1 Mod­ell­bau, Lud­wigstr. 14, 89415 Lauin­gen

37 Koch Spur 1 — Zubehör, Vulka­nstr. 7, 56727 St. Johann

38 Lematéc Pres ge Mod­els SA, Rlé. Grib­an­naz 19, 1880 Bex (Schweiz)

39 Lokführer Lukas, Keller­str. 6, 96117 Mem­mels­dorf

40 Lokschmiede Neuhof, Blu­men­str. 1, 26969 But­jadin­gen

41 Luc­chini Rail Mod­els, Via Rosta 25, 10143 Torino (Ital­ien)

42 Luetke Mod­ell­bahn GbR, Zugspitzstr. 10, 82140 Olch­ing

43 M.A.M., Schwalbenmühle 1, 35633 Lah­nau

44 Mod­ell­bahn Demko, Chausseestr. 5, 14822 Linthe

45 Mod­ell­bahn Paradies Hahn, Diesel­str. 11, 63165 Mühlheim / Main

46 Ladegut Bü ner, Ringstraße 4, 86836 Kloster­lech­feld

47 Mod­ell­bahn Seyfried, Durlacher Str. 42, 75172 Pforzheim

48 Mod­ell­bahn Zeich­nun­gen He ler, Birken­weg 22, 56323 Walde­sch

49 Mod­ell­bau Schmitz, Roten­bergstr. 5, 71394 Ker­nen i.R.

50 Mod­ell­baum Man­u­fak­tur M. Grünig, Edith-Stein-Str. 4b, 85716 Unter­schleißheim

51 MO-Miniatur Mod­ell­bau Brun­ner, Gustl-Waldau-Str. 42, 84030 Ergold­ing

52 mp Mod­ell­bau Marc Perk, Zwick­auer Str. 21, 34292 Ahna­tal

53 PAJ-Modelbouw, Por­eis­traat 5, 2811 Hombeek (Bel­gien)

54 Rail GB Ltd., Arn­hem­seweg II, 2994 LA Baren­drecht (Nieder­lande)

55 Schürer Modul, Frieden­splatz 72, 06682 Teuch­ern

56 Sil­houe e Mod­ell­bau GmbH, Buschingstr. 5, 82216 Maisbach-Gernlaiden

57 Sim­plex Team Ren­nerod, Am Schulzen­trum 4, 56477 Ren­nerod

58 Spring AG, Bahn­hof­str. 105, 5430 We ngen (Schweiz)

59 Spur 1 Info, Sper­lings­feld 4B, 30627 Han­nover

60 Spur-1 Krea v, Stein­wegstr. 32, 58332 Schwelm

61 Spur-1 Werk­sta , Ke eler­str. 46, 68519 Viern­heim

62 Spur-1FranzStöger,Freileiten6,4840Vöcklabruck(Österreich)

63 Spur 1 Exk­lu­siv, Lud­wigstr. 9, 63263 Neu-Isenburg

64 Spuren­wel­ten, Schenkestr. 2, 10318 Berlin

65 SSI Mod­ell­bah­n­tech­nik, Filder­str. 57A, 70180 Stu gart

66 Stan­gel PPU Mod­ell­bahn­bau, Zyt­nia 66, 95–100 Zgierz (Polen)

67 S ung Erleb­nis­mu­seum Fördertechnik, Untere Au 4, 74889 Sin­sheim

68 Stu­dio 95 Mod­ell­bau, Pos ach 1747, 73407 Aalen

69 Tech­nik im Mod­ell, Wald­str. 4b, 58239 Schw­erte

70 Tweren­bold Mod­ell­bau AG, Laubis­bach­er­str. 17, 5512 Wohlen­schwil (Schweiz)

71 Volpp, Eschen­weg 9, 74858 Aglaster­hausen

72 Waller Mod­el­bau­man­u­fak­tur, Am Bürgerpark 33, 27299 Lang­wedel

73 Wildung Laser Mod­ell­bau, Hunds­bur­gallee 12, 18069 Ros­tock

74 Wun­der Präzisionsmodelle, A.-Damaschke-Str. 50, 68519 Viern­heim

75 Zapf-Modell, Peter-Kolbe-Str. 47, 58708 Menden

76 ZIMO — Elek­tronik GmbH, Schönbrunner Straße 188, 1120 Wien (Österreich)

