Han­nover gestern um 22 Uhr. Nicht nur die Sig­nale zeigten rot für metronom-Züge. Foto: Dierk Lawrenz



Das Unwet­ter ist vorüber, ein großer Teil der Schä­den an den Gleisan­la­gen zwis­chen Ham­burg — Lüneburg-Uelzen und Ham­burg — Buch­holz — Bre­men kon­nte inzwis­chen behoben wer­den.



Die Züge des metronom fahren somit auf fast allen Strecken wieder durchgängig, nur zwis­chen Stade und Hamburg-Harburg müssen bis zum Abend noch Busse als Ersatzverkehr einge­setzt wer­den. Eine großar­tige Leis­tung der Räu­mungskräfte, so metronom Press­esprecher Björn Pam­perin.



Den­noch zieht die Eisen­bah­nge­sellschaft nach den ver­heeren­den Auswirkun­gen der Unwet­ter am gestri­gen Don­ner­stag eine gemis­chte Bilanz.



„Zunächst freuen wir uns sehr, dass wir nach knapp 20 Stun­den auf fast allen Strecken wieder durchgängig fahren kön­nen. Unsere Fahrgäste wur­den während der zahlre­ichen Streck­ensper­run­gen auf eine harte Geduld­sprobe gestellt. Beson­ders auf der Strecke von Ham­burg über Buch­holz nach Scheeßel ging stun­den­lang gar nichts mehr. Und das aus­gerech­net zum derzeit stat­tfind­en­den Hurricane-Festival, zu dem viele Besucher mit dem Zug anreisen woll­ten.“



Unsere Fahrgäste waren gestern Abend und heute Vor­mit­tag sehr geduldig und haben mit uns gemein­sam gewartet, so Pam­perin weiter. Dafür dankt der metronom allen Fahrgästen ganz aus­drück­lich. Ins­ge­samt waren ca. 36.000 Fahrgäste des metronom betrof­fen, mehr als 300 Bus­fahrten wur­den von metronom organ­isiert, um wenig­stens einen Teil der ges­per­rten Strecken bedi­enen zu kön­nen. „alle ver­füg­baren Busse waren im Ein­satz“ erk­lärt Pam­perin, „trotz­dem reichen die Kapaz­itäten in einer solchen Sit­u­a­tion natür­lich nicht aus“.



An vie­len Bahn­höfen ent­lang der ges­per­rten Strecken hat metronom Mitar­beiter platziert, um die Reisenden zu informieren, zu unter­stützen oder für den Not­fall bereit zu ste­hen. Auch die metronom-Geschäftsführer waren bis spät in der Nacht im Ein­satz, um die Reisenden zu informieren.



Um die wartenden und ges­tran­de­ten Fahrgäste am späten Abend mit dem Nötig­sten zu ver­sor­gen, hat metronom in Lüneb­urg, Uelzen und Buch­holz das DRK als Unter­stützung hinzuge­zo­gen.

Im Rah­men ihrer gemein­samen Koop­er­a­tion hat das DRK mehr als 8.000 Fahrgäste mit Getränken, Snacks und medi­zinis­cher Ersthilfe ver­sorgt. Für mehr als 150 Fahrgäste wur­den „Hotelzüge“ bere­it­gestellt, so dass nie­mand die Nacht im Freien ver­brin­gen musste.



Aber es gibt auch noch Verbesserungs­be­darf, so Pam­perin: „An vie­len Bahn­steigen haben Men­schen lange gewartet, ohne dass es eine hil­fre­iche Durch­sage oder Anzeige gab.“ Das ist dop­pelt ärg­er­lich, denn die Ansagen am Bahn­steig oder Anzeigen an den Bahn­hof­stafeln kann metronom selbst nicht bee­in­flussen. Dies ist alleinige Auf­gabe der Deutschen Bahn. „Unsere Daten wer­den in Echtzeit weiter gegeben, wir informieren sofort über alle Kanäle wie web­site, face­book, Twit­ter und Pressemel­dung. Nur an den Bahn­steigen und in der Fahrplanauskunft der DB kamen diese Infor­ma­tio­nen nicht immer an, obwohl die DB mit allen Daten von uns in Echtzeit ver­sorgt wird.“ Um dies kün­ftig zu verbessern, müsse es weit­ere Gespräche mit der Deutschen Bahn geben, so der metronom-Sprecher.



„So ein Sturm kann große Schä­den an den Gleisan­la­gen verur­sachen – vor allem umstürzende Bäume führen immer wieder zu mas­siven Schä­den. Die Zusam­me­nar­beit mit DB Netz als Eigen­tümer der Gleise hat gestern sehr gut funk­tion­iert. Wir wün­schen uns jedoch einen vorauss­chauen­den Rückschnitt der Bäume ent­lang unserer Strecken, so dass es bei Sturm und Unwet­ter gar nicht erst zu Schä­den an den Gleisan­la­gen kommt“ fasst Björn Pam­perin zusam­men. Das wäre ein dreifacher Gewinn – für die Fahrgäste, für metronom und let­z­tendlich auch für DB Netz, welche dann weniger Schä­den repari­eren müsste.



„Die Ver­ant­wor­tung für alle Gleisan­la­gen und die Infor­ma­tion am Bahn­steig liegt ganz klar bei der Deutschen Bahn – aber wir wür­den sehr gerne dabei helfen, für das näch­ste Unwet­ter noch besser gerüstet zu sein,“ so Pam­perin abschließend.

Quelle: metronom Eisen­bah­nge­sellschaft