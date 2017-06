BOM­BARDIER AVEN­TRA Zug am Bahn­hof Water­loo, Lon­don. Foto: Bom­bardier Trans­porta­tion



Bom­bardier Trans­porta­tion hat einen Ver­trag mit First­Group und MTR über die Liefer­ung und Wartung von 750 BOM­BARDIER AVENTRA-Wagen unterze­ich­net, die beim South West­ern Fran­chise in Großbri­tan­nien einge­setzt wer­den sollen. Hier­bei han­delt es sich um den bis­lang größten Einze­lauf­trag für AVENTRA-Züge weltweit.

Der Auf­trag hat einen Wert von rund 895 Mil­lio­nen britis­chen Pfund (1.1 Mil­liar­den US-Dollar, 1 Mil­liar­den Euro). Zudem wird Bom­bardier einen Ver­trag über die Bere­it­stel­lung tech­nis­cher Ser­vices und Ersatzteile (TSSSA, Tech­ni­cal Ser­vices and Spares Sup­ply Agree­ment) für die Dauer der sieben­jähri­gen Fran­chi­sev­ere­in­barung unterze­ich­nen, der im Rah­men der beste­hen­den Fran­chiseop­tion für 11 Laufzeiten ver­längert wer­den kann. Rock Rail, ein in Großbri­tan­nien ansäs­siges Invest­men­tkon­sor­tium für Schienen­fahrzeuge, wird die mil­lio­nen­schwere Beschaf­fung finanzieren.

Steve Mont­gomery, Geschäfts­führer First Rail, sagte: „Wir haben große Pläne für die South West­ern Rail­way und dieser Auf­trag ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, unseren Fahrgästen ein verbessertes Reiseer­leb­nis zu bieten. Wir haben unseren Fahrgästen und anderen Inter­essen­vertretern zuge­hört und wis­sen daher, dass sie, neben der Leis­tung, zusät­zliche Sitz­plätze wün­schen. Die wer­den wir mit diesen mod­er­nen Zügen bieten.“

Richard Hunter, Geschäfts­führer bei Bom­bardier Trans­porta­tion in Großbri­tan­nien, betonte: „Wir freuen uns sehr über diesen wichti­gen Auf­trag. Er verdeut­licht das anhal­tende Ver­trauen in diese mark­t­führen­den Schienen­fahrzeuge, die in Großbri­tan­nien entwick­elt und gefer­tigt wer­den. AVEN­TRA bietet eine erhöhte Leis­tung und Fahrgastka­paz­ität, was bei der Unter­stützung von First/MTR im Hin­blick auf einen weit­eren Fahrgastzuwachs im South Western-Netz eine wichtige Rolle spie­len wird. Der Ver­trag stützt sich auf unsere ein­drucksvollen Ref­eren­zen, nach­dem AVEN­TRA für Cross­rail und LOTRAIN in Lon­don sowie für das East Anglia Fran­chise aus­gewählt wurde. Wir freuen uns darauf, unsere Zusam­me­nar­beit mit First­Group und MTR weiter ver­tiefen zu kön­nen.“

Neben der deut­lichen Leis­tungser­höhung durch inno­v­a­tive Energieerzeu­gung, beispiel­sweise dem regen­er­a­tiven Bremssys­tem, sorgt der AVENTRA-Elektrotriebzug durch bre­ite Wagenübergänge, Kli­maan­lage, WLAN, 2+2-Sitzanordnung, an den Sitzen befind­liche USB-Buchsen, Uni­ver­saltoi­let­ten und ein verbessertes Fahrgastin­for­ma­tion­ssys­tem für mehr Fahrgastkom­fort. Die neuen Züge wer­den als fünf– und 10-Wagenzüge kon­fig­uri­ert.

Die First­Group– und MTR-Partnerschaft wird das South West­ern Fran­chise am 20. August 2017 übernehmen. Die neuen Züge wer­den auf den Windsor-, Read­ing– und West London-Nahverkehrslinien ab Dezem­ber 2019 den Betrieb aufnehmen und bis Dezem­ber 2020 kom­plett aus­geliefert sein.

Quelle: Bom­bardier Trans­porta­tion