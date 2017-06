Stadler: Roll-out des ersten bimodalen FLIRT

Fotos: Stadler



Stadler präsen­tierte am 15. Juni in Buss­nang den ersten bimodalen FLIRT – bes­timmt für die Region Valle d’Aosta. Im Bei­sein des Kun­den und ital­ienis­chen Gästen – Bahn­be­treiber, Regio­nen­vertreter aus dem Valle d’Aosta, dem Piemont, aus Molise und Kal­abrien und Medi­en­vertreter – präsen­tiert Stadler den ersten FLIRT mit bimodalem Antrieb. Das umwelt­fre­undliche Fahrzeug ist für elek­tri­fizierte Strecken mit 3 kV Gle­ich­strom und für nichtelek­tri­fizierte mit einem diese­lelek­trischen Antrieb aus­gerüstet. Her­aus­ra­gend ist die niedrige Achslast, die max. 18 Ton­nen beträgt.



Die Region Valle d’Aosta hat im Mai 2015 fünf bimodale FLIRT (BMU) bestellt. Dieses Fahrzeug wurde nach einer Entwick­lungs– und Bauzeit von nur gut zwei Jahren in Buss­nang und dem nahegele­ge­nen Inbe­trieb­set­zungszen­trum in Erlen präsen­tiert. Dr. Pier­luigi Mar­quis, Regierungsrat­spräsi­dent der Region Valle d’Aosta, und Peter Jenel­ten, Exec­u­tive Vice Pres­i­dent Mar­ket­ing & Sales von Stadler, durch­schnit­ten in einer feier­lichen Zer­e­monie das Band und markierten den Anfang der Fahrzeuglauf­bahn auf der Schiene.

Wie alle FLIRT ist auch der erste bimodale FLIRT aus Aluminium-Strangpressprofilen gebaut. Das macht ihn leicht und energieef­fizient. Das dre­it­eilige Fahrzeug weist ein bege­hbares Pow­er­modul auf, das die zwei Deutz-V8-Dieselmotoren (Euro lllB), den Tank und weit­ere Antrieb­saus­rüs­tung aufn­immt. Das Fahrzeug ist 66.8 m lang, 2.82 m breit und 4.12 m hoch. Die Höch­st­geschwindigkeit beträgt im elek­trischen Betrieb 160 km/h und im diese­lelek­trischen Modus 140 km/h.

Der FLIRT für die Region Valle d’Aosta ist ein Meilen­stein für Stadler: Er ist der erste FLIRT mit bimodalem Antrieb. Einzi­gar­tig für einen bimodalen Region­alzug ist die niedrige Achslast von max. 18 Ton­nen. Das Fahrzeug ist damit auch geeignet für Neben­strecken. Der FLIRT für die Region Valle d’Aosta absolviert nun die erforder­lichen Zulas­sung­stests. Das erste Fahrzeug wird im Mai 2018 den kom­merziellen Betrieb auf der Strecke Aosta-Turin aufnehmen.



Der neue bimodale FLIRT ist ein Fahrzeug mit exzel­len­ter Leis­tung sowohl im Diesel– als auch im Elek­tro­be­trieb. Dank seiner Viel­seit­igkeit, Umwelt­fre­undlichkeit und der tiefen Achslast wird das Fahrzeug den Anforderun­gen von Bahn­be­treibern, die sowohl Haupt– als auch Neben­strecken bedi­enen, effizient, nach­haltig und zuver­läs­sig gerecht.

Quelle: Stadler