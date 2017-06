Foto: Roland Her­twig



„Hoch erfreut“ hat sich Verkehrsmin­is­ter Olaf Lies heute über die Zusage des Bun­des gezeigt, die Mehrkosten für einen Neubau der Friesen­brücke sicherzustellen. Dazu wird das Bun­desverkehrsmin­is­terium kurzfristig einen Antrag an den Haushalt­sauschuss des Deutschen Bun­destages stellen. Darauf haben sich heute Vertreter des Bun­des, des Lan­des Nieder­sach­sen, der Region und der DB Netz AG in Berlin ver­ständigt. „Unser Ein­satz hat sich gelohnt“, sagte Lies in Han­nover. „Die Finanzierung der Friesen­brücke steht. Ich bedanke mich beim Bund, der Region und der DB Netz für die gute Zusam­me­nar­beit. Jetzt wird endlich eine Brücke in Weener gebaut, die den Anforderun­gen der Zukunft gerecht wird. Sowohl die Schiff­fahrt als auch der Bah­n­verkehr prof­i­tieren auf Dauer von der tech­nisch zeit­gemäßen Vari­ante. Das Land steht zu seinen Zusagen und wird 30 Mil­lio­nen Euro für den Bau vor­fi­nanzieren sowie fünf Mil­lio­nen Euro der Mehrkosten für den Neubau übernehmen.“

Das Land, die Land­kreise Ems­land und Leer, sowie die Kom­munen Papen­burg, Weener und West­overledin­gen wer­den gegenüber der DB Netz AG ihr Aus­bau­ver­la­gen erk­lären. Die DB Netz AG wird als Träger des Vorhabens beim Eisen­bahn­bun­de­samt ein Plan­fest­stel­lungsver­fahren beantra­gen. Für die Vor­bere­itung des Plan­fest­stel­lungsver­fahrens soll eine kleine Steuerungs­gruppe unter Mitwirkung des Lan­des ein­gerichtet wer­den, die das Ver­fahren zügig auf den Weg brin­gen soll. Wichtig sei es jetzt, alle Beteiligten mitzunehmen, sagte Lies. Dazu gehöre auch die Nieder­ländis­che Seite. Daher sei es wichtig, dass durch den Aus­bau auch Vorteile für den Bah­n­verkehr entste­hen. Mit einer Verkürzung der Zeiten für die Schiff­fahrt wür­den wir diesem Ziel ein ganzes Stück näher kom­men.

