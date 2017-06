Fotos: Stadler



Am 31. Mai 2017 hat Stadler sechs neue EURO4000-Lokomotiven an Alpha Trains aus­geliefert. Vier der neuen Loko­mo­tiven gehen in einem langfristi­gen Mietver­trag direkt an MED­WAY. Mit dem Erwerb der neuen Loko­mo­tiven baut die Alpha Trains Gruppe ihre Mark­t­po­si­tion als führende Leas­ingge­sellschaft für Schienen­fahrzeuge in Spanien und Por­tu­gal aus.

Die Loko­mo­tiven wur­den von Stadler im Albuixech-Werk in Valen­cia gebaut. Für den gren­züber­schre­i­t­en­den Güter­verkehr zwis­chen Spanien und Por­tu­gal sind die Fahrzeuge mit dem spanis­chen und por­tugiesis­chen Sig­nal– und Funksys­tem aus­ges­tat­tet. Die EURO4000 hat sich als zuver­läs­sige Loko­mo­tive auf dem iberischen Markt bewährt.

„Dies ist das erste Mal, dass MED­WAY Loko­mo­tiven von Alpha Trains mietet, und wir hof­fen, auch in Zukunft mit unseren Ser­vices den Geschäft­ser­folg von MED­WAY zu unter­stützen“, sagt Fer­nando Pérez, Geschäfts­führer der Alpha Trains Loco­mo­tives Divi­sion.

Die Investi­tion in neue Loko­mo­tiven ist auch eine Investi­tion in eine nach­haltige Zukunft. „Unser bre­ites Pro­duk­t­port­fo­lio ermöglicht kun­den­spez­i­fis­che Leas­inglö­sun­gen und erle­ichtert damit den Umstieg von der Strasse auf die Schiene. Das ver­ringert let­z­tendlich die CO2-Emissionen und unter­stützt das Ziel der Europäis­chen Union, den Treibhausgas-Ausstoss zu senken“, so Shaun Mills, CEO der Alpha Trains Group.

„Stadler hat mehr als 100 EURO4000-Lokomotiven an ver­schiedene europäis­che Schienengüter­verkehrs­be­treiber geliefert. Die robusten und zuver­läs­si­gen Sech­sach­sloko­mo­tiven bieten hohe Flex­i­bil­ität und Trans­portleis­tung und haben zudem einen gerin­gen Energie­ver­brauch und niedrige Betrieb­skosten, was zur Prof­itabil­ität des Schienengüter­verkehrs beiträgt“, sagt Iñigo Parra, CEO von Stadler Valen­cia.

„Die Erweiterung unserer Flotte durch die vier neuen, inter­op­er­a­blen Loko­mo­tiven bedeutet einen wichti­gen Schritt zur Erre­ichung unserer Geschäft­sziele. Die neuen EURO4000 sind für uns offiziell der Ein­tritt auf den spanis­chen Markt mit Fokus auf Inno­va­tion, Nach­haltigkeit und Mod­ernisierung und sind wichtig, um MED­WAY zum führen­den Trans­port­di­en­stleis­ter auf der Iberischen Hal­binsel zu machen“, so Car­los Vas­con­ce­los, Vor­standsvor­sitzen­der von MED­WAY.

Über Alpha Trains

Alpha Trains ist der führende Ver­mi­eter von Schienen­fahrzeu­gen in Kon­ti­nen­taleu­ropa. An den Stan­dorten Lux­em­burg, Antwer­pen, Köln und Madrid arbeiten rund 100 Mitar­beiter aus 11 Län­dern. Alpha Trains besitzt 435 Triebzüge und 380 Loko­mo­tiven und bietet seinen Kun­den mass­geschnei­derte Leas­inglö­sun­gen, umfassendes Know-How bei der Wartung und Instand­set­zung von Fahrzeu­gen und langjährige Erfahrung bei der Finanzierung von Neubauten. Die Flot­ten von Alpha Trains sind bei vie­len öffentlichen und pri­vaten Betreibern in 13 europäis­chen Län­dern im Ein­satz. Gesellschafter von Alpha Trains sind Arcus Infra­struc­ture Fund, AMP Cap­i­tal und Pub­lic Sec­tor Pen­sion Invest­ment Board (PSP Invest­ment).

Über Med­way

MED­WAY ist ein inländis­cher Logis­tik­be­treiber, der in Por­tu­gal tätig ist und nach dem Erwerb von CP Carga – Logís­tica e Trans­portes Fer­roviários de Mer­cado­rias SA – ent­standen ist. Mit einer Flotte von 64 Loko­mo­tiven (34 Elek­tro– und 30 Diesel­loks) und 2.917 Wagen deckt MED­WAY fast das ganze Land über das nationale Eisen­bahn­netz ab. MED­WAY ist Teil von MSC, einem weltweit führen­den Unternehmen im Bere­ich der glob­alen Con­tain­er­schiff­fahrt.