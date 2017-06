Foto: Stadler / Go-Ahead



Stadler hat den Auf­trag für die Instand­hal­tung von 45 elek­trischen Triebzü­gen des Typs FLIRT von der Go-Ahead Verkehrs­ge­sellschaft Deutsch­land GmbH gewon­nen. Ab Som­mer 2019 wird die Wartung in der eigens von Go-Ahead für diesen Zweck errichteten Werk­statt in Essin­gen begin­nen.

Bere­its im Mai 2016 hat Stadler den Auf­trag über die Liefer­ung von 45 Fahrzeu­gen des Typs FLIRT für das Stuttgarter Netz erhal­ten. Der Auf­trag bein­hal­tet 11 dre­it­eilige und 15 fün­fteili­gen FLIRT EMU für das Los 2 sowie 9 vierteilige und 10 sech­steilige FLIRT EMU für das Los 3.

Heute haben Christoph Häs­sig von Stadler Pankow sowie Ste­fan Krispin von Go-Ahead den Ver­trag für die Instand­hal­tung der elek­trischen Triebzüge unterze­ich­net. Um einen nach­halti­gen Unter­halt der Fahrzeuge länger­fristig zu sich­ern, hat sich Go-Ahead für eine Auf­tragsver­gabe an Stadler entsch­ieden.

„Mit diesem Auf­trag geht die Part­ner­schaft von Go-Ahead und Stadler weit über die Fahrzeu­gabliefer­ung hin­aus. Wir freuen uns auf diese länger­fristige Zusam­me­nar­beit und set­zen alles daran, Go-Ahead auch als Ser­vi­cepart­ner opti­mal zu unter­stützen“, sagt Christoph Häs­sig von Stadler.

„Wir freuen uns sehr, mit unserem Part­ner Stadler nun auch im Rah­men der Wartung unserer mod­er­nen Fahrzeuge eng zusam­men­zuar­beiten. Stadler kennt die Fahrzeuge buch­stäblich in– und auswendig. Unser Ver­trag enthält die ECM-Anforderungen und reflek­tiert durch die enge Verknüp­fung von Betrieb und Wartung Sicher­heit, Effizienz, hohe Qual­ität und Wirtschaftlichkeit gle­icher­maßen. Dies ist für uns Instand­hal­tung 4.0“, sagt Ste­fan Krispin, Geschäfts­führer von Go-Ahead Deutsch­land.

Mit seinem inte­gri­erten Ser­vicekonzept erhält die Instand­hal­tung eine hohe Plan­barkeit und das Ser­vice– Team von Stadler stellt eine hohe Ver­füg­barkeit der Fahrzeugflotte während des ganzen Jahres sicher. Sämtliche Service-Arbeiten wer­den von Stadler-Mitarbeitern aus­ge­führt, die mit den Fahrzeu­gen bestens ver­traut sind und einen schnellen und kosten­ef­fizien­ten Ein­satz gewährleis­ten. Auch die Ver­füg­barkeit von Ersatzteilen wird im Rah­men des Service-Vertrages sichergestellt. Go-Ahead stellt die nötige Infra­struk­tur sicher. Der Bahn­be­treiber erstellt hierzu in Essin­gen ein neues Bahn­be­trieb­swerk.

Die 2016 bestell­ten FLIRT von Stadler wer­den ab Juni 2019 auf den Strecken Stuttgart-Aalen-Crailsheim, Stuttgart-Ulm, Stuttgart-Vaihingen (Enz)-Pforzheim-Karlsruhe über die Schnell­fahrstrecke Stuttgart– Mannheim und Stuttgart-Heilbronn-Osterburken-Lauda-Würzburg zum Ein­satz kom­men und in Essin­gen gewartet wer­den.

Quelle: Stadler / Go-Ahead