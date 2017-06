Foto: Siemens



Die Nahverkehrsleis­tun­gen auf der S-Bahn Rhein-Neckar (Los 2) im Ver­gabenetz 6b des Lan­des Baden-Württemberg sollen an die DB Regio AG vergeben wer­den. Das Min­is­terium für Verkehr Baden-Württemberg und die Verkehrsver­bund Rhein-Neckar GmbH (VRN) sowie der Zweck­ver­band Schienen­per­so­nen­nahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV RLP Süd) haben am 2. Juni 2017, die entsprechende Vor­a­bin­for­ma­tion ver­sandt. Sofern keiner der unter­lege­nen Bieter einen Nach­prü­fungsantrag bei der Ver­gabekam­mer stellt, wird seit­ens der Auf­gaben­träger der DB Regio AG der Zuschlag erteilt.

„Die Fahrgäste in der Metropol­re­gion Rhein-Neckar dür­fen sich auf Neu­fahrzeuge und einen verbesserten Fahrplan mit kon­se­quentem Halb­stun­den­takt auf fast allen Lin­ien freuen“, sagte Verkehrsmin­is­ter Win­fried Her­mann, MdL. „Es hat sich ein­mal mehr gezeigt, dass das Fahrzeug­fi­nanzierungsmod­ell des Lan­des („BW-Modell“) zu mehr Wet­tbe­werb und zu gün­stigeren Kon­di­tio­nen geführt hat. Damit gehen wir kon­se­quent einen weit­eren Schritt in Rich­tung langfristiger Sicherung und Aus­bau der SPNV-Leistungen für das Land Baden-Württemberg“, so Min­is­ter Her­rmann.

Die Betrieb­sauf­nahme mit Neu­fahrzeu­gen des Typs „Mireo“ der Firma Siemens erfolgt ab Dezem­ber 2020 in zwei Stufen: Die Lin­ien in Baden-Württemberg und dem südlichen Hes­sen starten im Dezem­ber 2020. Der fast auss­chließlich in Rheinland-Pfalz liegende Abschnitt Mannheim – Mainz wird im Dezem­ber 2021 in das Netz inte­gri­ert. Der dann bis Ende 2034 gültige Verkehrsver­trag umfasst ins­ge­samt rund sechs Mil­lio­nen Zugk­ilo­me­ter.

„Für die Gemein­den im hes­sis­chen Ried und ent­lang der Bergstraße führt die Inbe­trieb­nahme der S-Bahn Rhein-Neckar zu einer wesentlichen Verbesserung des Verkehrsange­bots auf der Schiene. Die S-Bahn Rhein-Neckar wird gemein­sam mit dem bere­its zum Jahre­sende 2017 star­tenden Main-Neckar-Ried-Express den Fahrgästen zukün­ftig ein attrak­tives Ange­bot bieten kön­nen. Mit der geplanten Wieder­her­stel­lung der Zwei­gleisigkeit auf der östlichen Ried­bahn wird endlich wieder eine direkte Anbindung der Riedge­mein­den an die Arbeit­splatz– und Aus­bil­dungs­stan­dorte im Bere­ich Mannheim-Käfertal und –Neu­os­theim ermöglicht“, so Volkhard Malik, Geschäfts­führer des Verkehrsver­bund Rhein-Neckar als SPNV-Aufgabenträger für den Kreis Bergstraße.

Lan­drat Dr. Win­fried Hirschberger stellt als Ver­bandsvorste­her des für die Strecke Mannheim – Mainz zuständi­gen ZSPNV RLP Süd die umfan­gre­ichen Bemühun­gen zur Mod­ernisierung dieser Bahn­linie her­aus: „Wir haben gemein­sam mit den Kom­munen, dem Bund und dem Land Rheinland-Pfalz für die Mod­ernisierung und Bar­ri­ere­frei­heit aller Sta­tio­nen gesorgt und wer­den ab 2018 auf Basis eines anderen Verkehrsver­trages mod­ernisierte und bar­ri­ere­freie Fahrzeuge zwis­chen Mannheim und Mainz ein­set­zen, um den Kun­den­nutzen der bar­ri­ere­frei aus­ge­bauten Sta­tio­nen möglichst kurzfristig zu erzie­len. Ab Dezem­ber 2021 wer­den diese Elek­trotrieb­wa­gen dann durch die neuen S-Bahn-Fahrzeuge ersetzt.“

Mit dem antrieb­sstarken Trieb­fahrzeug vom Typ Mireo der Firma Siemens kommt ein mod­ernes und kom­fort­a­bles Fahrzeug der neuesten Gen­er­a­tion zum Ein­satz. Alle Fahrzeuge ver­fü­gen über einen für die Fahrgäste kosten­freien WLAN-Zugang und sind für einen niveau­gle­ichen Ein– und Ausstieg an allen Bahn­steigen mit 76 cm Höhe aus­gerichtet. Fünf Mehrzweck­bere­iche im Fahrzeug bieten großzügige Stell­flächen z.B. für Roll­stühle, Fahrräder und Kinder­wa­gen. So sind zukün­ftig pro Zugein­heit bis zu 26 Fahrrad­ab­stellplätze vorge­se­hen. Weit­ere Infor­ma­tio­nen zum Netz 6b sind unter diesem Link zu finden. Eine Streck­enkarte findet sich hier.