Erste VECTRON-Einsätze in Finn­land. Foto: Siemens



Die Wechselstrom-Lokomotive vom Typ Vec­tron für die finnis­che Bahn VR hat von der Zulas­sungs­be­hörde Trafi die Zulas­sung für den Betrieb in Finn­land erhal­ten. Die ersten acht Vec­tron nehmen ab sofort den kom­merziellen Betrieb auf. Der erste kom­merzielle Ein­satz erfolgt heute von der Stadt Tam­pere zum Hafen Vuosaari in Helsinki. Ins­ge­samt liefert Siemens 80 Loko­mo­tiven an die VR-Gruppe. Es ist der erste Auf­trag in Bre­it­spu­raus­führung und zugle­ich der bis­lang größte Einze­lauf­trag für die Vectron-Lokomotive. Alle Loks wer­den bis Ende 2026 aus­geliefert.

Lok 3005 wurde 2016 in Berlin auf der Inno­Trans gezeigt. Foto: Dierk Lawrenz

Zur Über­prü­fung und Zulas­sung der umfan­gre­ichen neuen Aus­rüs­tungspakete absolvierten seit Beginn 2016 bis zu fünf Loko­mo­tiven Typ­prü­fun­gen entsprechend den Tech­nis­chen Spez­i­fika­tio­nen für Inter­op­er­abil­ität (TSI). Es wur­den ver­schiedene zusät­zliche Funk­tion­al­itäten und Aus­rüs­tungspakete zer­ti­fiziert, beispiel­sweise die Bre­it­spur­drehgestelle, das spezielle Win­ter­paket sowie die Aus­rüs­tung mit zwei Diesel-Power-Modulen für die Über­brück­ung von kurzen Strecken ohne Ober­leitung.

Foto: Siemens

Im Feb­ruar 2014 bestellte die finnis­che Bahn die Nord­lan­daus­führung der elek­trischen Vectron-Hybrid-Lokomotiven. Die Loko­mo­tiven haben eine Leis­tung von 6,4 MW und sind für eine Geschwindigkeit von 200 km/h aus­gelegt. Das Fahrw­erk ist für die Spur­weite von 1524 mm aus­ge­führt. Die Fahrzeuge kom­men in Finn­land zum Ein­satz und sind sowohl mit dem Europäis­chen Zugsicherungssys­tem ETCS als auch mit dem finnis­chen Zugsicherungssys­tem JKV-STM aus­gerüstet. In Finn­land wer­den die Loko­mo­tiven unter der Bau­rei­hen­beze­ich­nung Sr3 betrieben. Die Loko­mo­tiven wur­den an die nordis­chen Win­terbe­din­gun­gen und die speziellen Umge­bungs­be­din­gung in Finn­land angepasst, z. B. für häu­fige Kol­li­sio­nen mit großen Tieren, Tem­per­a­turen bis minus 40 Grad und sehr feinen Schnee. Dafür sind das Dach als Hohlka­m­mer­dach und die Fron­tk­lappe ver­stärkt aus­ge­führt. Eine weit­ere Beson­der­heit ist die Aus­rüs­tung sowohl mit Seit­en­puffern als auch automa­tis­cher Kup­plung.

Ein spezieller Ein­satz­fall in Finn­land ist der Trans­port von Holz auf der Schiene. Diese Züge wer­den auf nichtelek­tri­fizierten Streck­en­ab­schnit­ten in die Wälder hinein bzw. aus ihnen her­aus bewegt. Ermöglicht wird dies mit zwei Diesel-Power-Modulen sowie Rang­ier­funk­fern­s­teuerung an Bord. Somit kann auf den Ein­satz von Diesel-Rangierlokomotiven verzichtet wer­den.

Quelle: Siemens