Hupac bestellt acht Mehrsystem-Lokomotiven bei Siemens

Foto: Siemens AG



Der Schweizer Anbi­eter für kom­binierte Verkehre Hupac hat bei Siemens acht Loko­mo­tiven vom Typ Vec­tron MS bestellt. Die Mehrsystem-Fahrzeuge sind für den Ein­satz auf dem Rhein-Alpen-Korridor (DACHINL) vorge­se­hen. Die Aus­liefer­ung beginnt ab Früh­som­mer 2018. Die Loko­mo­tiven ver­fü­gen über eine Leis­tung von 6,4 MW und eine Höch­st­geschwindigkeit von 160 km/h. Neben den nationalen Zugsicherungssys­te­men erhal­ten die Fahrzeuge das Europäis­che Zugsicherungssys­tem ETCS. Gebaut wer­den sie im Siemens-Werk in München-Allach.

Mit den neuen Loko­mo­tiven baut Hupac gemein­sam mit seinen Part­nern das Ange­bot für Güter­schienen­trans­porte von zen­tralen europäis­chen Hubs, wie beispiel­sweise dem Logis­tikzen­trum Rot­ter­dam, über die Kern­strecken zwis­chen den Nieder­lan­den, Deutsch­land, Öster­re­ich und der Schweiz bis in den Mit­telmeer­raum weiter aus. Die neuen Vec­trons ermöglichen es den mit Hupac kooperieren­den Betreibern, die europäis­chen Wirtschaft­sräume nördlich und südlich der Alpen mit dem Betrieb durch den neuen Gotthard-Basistunnel miteinan­der zu verbinden. „Mit dieser Investi­tion in Vectron-Lokomotiven kön­nen wir den Rhein-Alpen-Korridor durch die durchge­hende Trak­tion deut­lich effizien­ter bedi­enen“, sagte Bern­hard Kunz, Geschäfts­führer der Hupac AG.

Quelle: Siemens AG