Ein Trieb­wa­gen der Bur­gen­land­bahn im Bahn­hof Merse­burg. Foto: Dierk Lawrenz

Tra­di­tionell lädt die Bur­gen­land­bahn (BLB) ein­mal im Jahr Part­ner aus Poli­tik, Wirtschaft, Touris­mus und Ver­wal­tung zu einer Fahrt zu einem sehenswerten Reise– oder Aus­flugsziel ein.

Die diesjährige Tour führte von Weißen­fels nach Zeitz, mit Besuch der tra­di­tion­sre­ichen Moritzburg. Die BLB, eine Marke der DB Regio Südost, befördert seit 1999 im Auf­trag des Lan­des Sachsen-Anhalt in den bei­den Land­kreisen Bur­gen­land­kreis und Saalekreis täglich mehrere tausend Fahrgäste. Mit jährlich 1,15 Mil­lio­nen Zugk­ilo­me­tern bedi­ent sie auf einem Strecken­netz von rund 100 Kilo­me­tern Länge auf den Strecken Merseburg–Querfurt, Weißenfels−Zeitz und Naum­burg Ost–Freyburg (Unstrut)–Wangen mit 32 Sta­tio­nen ein Einzugs­ge­biet mit rund 500.000 Ein­wohn­ern. In Merse­burg, Naum­burg (Saale) und Weißen­fels beste­hen gün­stige Umsteigemöglichkeiten unter anderem zu Zügen in die Oberzen­tren Halle (Saale) und Leipzig.

„Mit einem attrak­tiven Fahrplanange­bot, pünk­tlichen Zügen und fre­undlichem Zug­per­sonal will die Bur­gen­land­bahn ihre Kun­den auch weiter jeden Tag davon überzeu­gen, das richtige Verkehrsmit­tel gewählt zu haben“, betont Dr. Wolf­gang Wein­hold, Vor­sitzen­der der Region­alleitung bei DB Regio Südost. Um Aus­flü­glern auch Tipps zu den Sehenswürdigkeiten links und rechts des Schienen­strangs geben zu kön­nen, erhiel­ten die Kun­den­be­treuerin­nen und Kun­de­treuer im Mai eine Schu­lung durch Mitar­beiter des Saale-Unstrut-Tourismus-Vereins. Denn Kun­den sind nicht nur Beruf­spendler und Schüler, son­dern auch Aus­flü­gler nutzen das Strecken­netz zu den regionalen Aus­flugszie­len.

Die Anreise mit der Bur­gen­land­bahn zu Ver­anstal­tun­gen rund um das Thema Wein wird gemein­sam mit dem Wein­bau­ver­band Saale-Unstrut, der Saale-Unstrut-Tourismus, der Stadt Frey­burg und vie­len weit­eren Part­nern auch in diesem Jahr bewor­ben. So kön­nen die Besucher die edlen Tropfen unbeschw­ert genießen und abends mit dem Zug die Heim­reise antreten. Zu den Ver­anstal­tung­shöhep­unk­ten, beispiel­sweise der Saale-Weinmeile zu Pfin­g­sten oder dem Winz­er­fest im Sep­tem­ber, wird das Sitz­platzange­bot in den Zügen deut­lich aufge­stockt. Auch wer­den auf der Unstrut­bahn an den Woch­enen­den die Kapaz­itäten für die Mit­nahme von Fahrrädern erweit­ert. Die Koop­er­a­tio­nen mit bedeu­ten­den Aus­flugszie­len der Region, wie beispiel­sweise der Arche Nebra oder dem Naum­burger und dem Merse­burger Dom, wer­den fort­ge­führt.

Die Bur­gen­land­bahn unter­stützt auch weiter den UNESCO-Antrag „Der Naum­burger Dom und die hochmit­te­lal­ter­liche Herrschaft­s­land­schaft an Saale und Unstrut“. Ein als Botschafter der Welterbe-Ausstellung gestal­tetes Burgenlandbahn-Fahrzeug macht in der Region auf die Auf­nahme in das Weltkul­turerbe aufmerk­sam. Weit­ere Infor­ma­tio­nen: www.burgenlandbahn.de.

Quelle: Deutsche Bahn AG