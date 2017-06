Foto: BLS AG



Am 15. Juni 2017 verkün­dete die BLS den 10. Jahrestag der Inbe­trieb­nahme des Lötschberg-Basistunnels. Expo­nen­ten aus Verkehrspoli­tik, Wirtschaft und Ver­wal­tung haben im Tun­nel Bilanz gezo­gen und einen Blick in die Zukunft gewor­fen.

Aus Anlass des 10. Jahrestages der Inbe­trieb­nahme des Lötschberg-Basistunnels (LBT) hatte die BLS 120 Gäste aus Poli­tik, Wirtschaft und Ver­wal­tung durch das 35 Kilo­me­ter lange Tun­nel­sys­tem geführt. Dabei wurde nicht nur Bilanz gezo­gen, son­dern vor allem in die Zukunft geblickt. Und in der Zukunft soll im LBT noch einiges passieren, ist dieser doch nur auf 14 Kilo­me­tern dop­pel­spurig passier­bar.

Jacques Melly, Wal­liser Staat­srat­spräsi­dent und Verkehrs­di­rek­tor, appel­lierte an die Anwe­senden: «Die Westschweiz braucht, wie die ganze Schweiz, den Halb­stun­den­takt vom Ober­wal­lis in die Haupt­stadtre­gion – für die Wirtschaft und den Touris­mus – so bleiben wir eine Drehscheibe in Europa.» Die Berner Regierungsrätin und Verkehrs­di­rek­torin Bar­bara Egger-Jenzer bekräftigte, wie wichtig eine Fer­tig­stel­lung des Tun­nels für den nationalen Zusam­men­halt sei. Viola Amherd, Geschäfts­führerin des Lötschbergkomi­tees, betonte, dass ein Aus­bau des LBT mehr Sta­bil­ität im schweiz­erischen Bahn­sys­tem bringe.

Der LBT ist das wichtig­ste Bindeglied auf dem inter­na­tionalen Güter­verkehrsko­r­ri­dor zwis­chen Rot­ter­dam und Genua. So haben sich an einem Podi­ums­ge­spräch Hupac-Chef Bern­hard Kunz und Nation­al­rat Fabio Regazzi zusam­men mit Dirk Stahl, CEO von BLS Cargo, für eine leis­tungs­fähige Tran­si­tachse stark gemacht.

«Mehr DurchZug» – so lautet das Wort­spiel auf einer neu gestal­teten 10-Jahre-NEAT-Lokomotive der BLS, die schliesslich wieder unter freiem Him­mel in Fruti­gen enthüllt wurde. Und Mehr durch Zug ist laut BLS-Direktor Bernard Guil­lel­mon auch zu erwarten: «Durch einen Aus­bau wird mit einem Fün­f­tel der bish­eri­gen Investi­tion von 4,3 Mil­liar­den Franken die Kapaz­ität von 110 täglichen Zügen fast ver­dop­pelt.»

Die entsprechen­den Pla­nungsar­beiten, zu denen das Par­la­ment im Rah­men des Bahn-Ausbauschrittes 2025 im Jahr 2014 bere­its grünes Licht gegeben hatte, laufen bere­its auf Hoch­touren. Ob das Pro­jekt auch real­isiert wird, entschei­det das Par­la­ment im Rah­men des näch­sten Aus­bauschrittes 2030/35.

Quelle: BLS AG