Der Lokzug über­nachtete in Buch­holz i.d.N. Foto: Chris­tiane von Bors­tel



Am ver­gan­genen Fre­itag und Sam­stag war ein Vossloh-Lokzug mit ins­ge­samt sechs Diesel­loko­mo­tiven unter­wegs. Es han­delte sich dabei um vier Diesel­loko­mo­tiven der Bauart G6, die in der grün/grauen Haus­farbe unter­wegs waren und um zwei gelb lack­ierte Diesel­loko­mo­tiven vom Typ G1206 für das franzö­sis­che Gleis­bau­un­ternehmen Travaux du Sud-Ouest. Mit diesen bei­den Exem­plaren endete die Pro­duk­tion der G 1206 in Kiel. Ins­ge­samt lieferte der Her­steller 323 Loks dieses Typs.

Nähere Infor­ma­tio­nen zur G 1206 gibt es unter diesem Link.

Zuglok für diese Fuhre war die 187 011, die von akiem an die Cap­train Deutsch­land Car­goW­est GmbH (TWE) ver­mi­etet ist.

Der Trans­port erfol­gte am 28.10.2016 bis Buchholz/Nordheide und am 29.10.2016 (Sam­stag) von dort über die Roll­bahn weiter in Rich­tung Westen.