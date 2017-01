[27. Dezem­ber 2016]

Seit dem 17. Dezem­ber 2016 verkehrt das inter­na­tionale Zug­paar Nr. 13/14 zwis­chen dem Kursk-Bahnhof in Moskau und Berlin. Der Start wurde am „Tag des Hochgeschwindigkeitsvekehrs“ begonnen, der an die Eröff­nung des Sapsan-Verkehrs erin­nern soll.