[15.Januar 2017]

Das Stan­dard­w­erk zur preußis­chen P8, der späteren Bau­reihe 38.10, liegt jetzt in einer Neuau­flage vor! Mit unserem Bild­beitrag erin­nern wir an den Bau der bekan­nten Bau­reihe in der Lok­fab­rik Bor­sig.