Foto: Dierk Lawrenz



Stadler hat auf der Inno­Trans gemein­sam mit der Aser­baid­sch­a­nis­chen Staats­bahn (ADY) einen Schlafwa­gen für den Ein­satz auf der inter­na­tionalen Linie Baku – Tiflis – Istan­bul präsen­tiert. Um diesen grenzüberschreitenden Verkehr zu ermöglichen, hat Stadler Drehgestelle mit Spurwechselradsätzen entwick­elt. Der Auf­trag ermöglichte Stadler den erfol­gre­ichen Mark­tein­tritt in Aser­baid­schan.

Im Juni 2014 hatte die ADY bei Stadler 30 Schlafwa­gen bestellt. Inner­halb von zwei Jahren wur­den die Wagen in enger Zusam­me­nar­beit mit der Staats­bahn entwick­elt und gebaut.

Dank spezieller Spur­wech­sel­drehgestelle sind diese sowohl in den GUS-Staaten (Bre­it­spur 1.520 mm) wie auch auf der europäischen Nor­mal­spur (1.435 mm) ein­set­zbar. In der geor­gis­chen Stadt Achal­ka­laki nahe der türkischen Grenze ist eine Umspu­ran­lage geplant, die einen effizien­ten Ein­satz der Züge auf der inter­na­tionalen Verbindung Baku – Tiflis – Kars – Istan­bul ermöglichen wird. Die Drehgestelle sind mit Spurwechselradsätzen „RAFIL/DBAG Typ V“ ausgerüstet. Diese sind kom­pat­i­bel mit anderen Spur­wech­sel­sys­te­men ent­lang der GUS-Grenzen. Somit können diesel­ben Umspu­ran­la­gen genutzt wer­den. Die Wagen hal­ten das europäische Lich­traumpro­fil nach UIC ein. Der Ver­trag umfasst neben der Liefer­ung der Züge zwis­chen Mitte 2016 und Mitte 2017 auch ein umfan­gre­iches Ersatzteil­paket und Schu­lun­gen für das Zugs– und Wartungsper­sonal. Zudem besteht eine Option für 70 weit­ere Schlafwa­gen.

Die Aser­baid­sch­a­nis­che Eisen­bahn wird aus den 30 Wagen 10-Wagen-Züge bilden. Die Bestel­lung umfasst 27 Schlafwa­gen und 3 Speisewa­gen. Die Schlafwa­gen teilen sich auf in 3 Wagen 1. Klasse (16 Bet­ten, jedes Abteil verfügt über eigener Nasszelle mit WC, Dusche), 18 Wagen 2. Klasse (34 Bet­ten, 1 WC, 1 Dusche), 3 Wagen 1./2. Klasse (20 Bet­ten, Nasszellen in den 1. Klasse-Abteilen und Fam­i­lien­abteilen) und 3 Spezial­wa­gen (mit einem grosszügigen Abteil für mobilitätseingeschränkte Per­so­nen, vier Abteilen 2. Klasse mit 16 Bet­ten sowie einem Zugchefabteil). Die 3 Speisewa­gen verfügen über je 28 Plätze. Ein 10-Wagen– Zug wird somit üblicherweise über 257 Bet­ten verfügen. Jeder Wagen verfügt über Vaku­um­toi­let­ten mit geschlossenem Sys­tem, eine Not­stromver­sorgung mit Gen­er­a­tor, welche einen 24-Stunden-Vollbetrieb erlaubt. Alle Wagen sind mit redun­dan­tem Klimagerät voll kli­ma­tisiert.

Für den Schweiz­erischen Schienen­fahrzeugher­steller war der Zuschlag für diesen Auf­trag ein wichtiger Schritt, weil damit der Ein­tritt in den aser­baid­sch­a­nis­chen Markt und damit in einen weit­eren GUS-Markt gelang. Die Erschlies­sung neuer Märkte ist für Stadler eine wichtige Mass­nahme, um die Aus­las­tung seiner Werke mit­tel­fristig zu sich­ern – dies ins­beson­dere, nach­dem wegen der Euro– und Schuldenkrise ab 2010 die tra­di­tionellen westeuropäischen Märkte wegge­brochen waren. Seit diesem ersten Erfolg kon­nte Stadler seine Part­ner­schaft mit ADY fes­ti­gen und für die Staats­bahn neben den Schlafwa­gen auch fünf Doppelstocktriebzüge bauen. Zwei davon standen bere­its während der „Euro­pean Games 2015“ in Baku im Ein­satz.

Quelle: Stadler