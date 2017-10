Mit Voll­dampf in den Win­ter: Am 6. Novem­ber tritt der neue Win­ter­fahrplan der Harzer Schmal­spur­bah­nen in Kraft. Foto: HSB / Volker Schadach



Am 6. Novem­ber tritt bei der Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB) der neue Win­ter­fahrplan in Kraft. Wie in den Vor­jahren wird es auch wieder baube­d­ingte Streck­ensper­run­gen im Novem­ber geben.

Der Win­ter­fahrplan 2017/18 gilt ins­ge­samt bis zum 27. April des kom­menden Jahres. Im ersten Abschnitt der Win­ter­pe­ri­ode vom 6. Novem­ber bis 1. Dezem­ber wird die HSB zunächst wieder umfan­gre­iche Bauar­beiten durch­führen. Wie in den Vor­jahren wer­den dafür die Selke­tal­bahn kom­plett sowie die Harz­quer­bahn zwis­chen Drei Annen Hohne und Ilfeld Nean­derklinik für den Zugverkehr ges­perrt. Die Zug­fahrten auf diesen Teilen des Strecken­net­zes ent­fallen ersat­z­los. Alter­na­tiv kön­nen die beste­hen­den Linienbus-Verbindungen genutzt wer­den.

Die Brock­en­bahn ist von den Sper­run­gen nicht betrof­fen. Hier fahren während der gesamten Win­ter­pe­ri­ode täglich sechs Dampfzüge auf den höch­sten Harzgipfel und zurück. Während der nach­frages­tarken Ferien– und Feiertage wird die Zugfre­quenz wieder auf bis zu neun Züge pro Fahrtrich­tung erhöht.

Im zweiten Abschnitt der Win­ter­pe­ri­ode findet ab dem 2. Dezem­ber wieder Zugverkehr auf dem gesamten Strecken­netz statt. So fährt ab diesem Tag auch wieder das tägliche Dampfzug­paar von Nord­hausen zum Brocken und zurück. Allerd­ings fahren auf der Selke­tal­bahn bis zum 20. Dezem­ber – mit Aus­nahme der Woch­enen­den 9./10. sowie 16./17. Dezem­ber — auss­chließlich Trieb­wa­gen. Ab dem 21. Dezem­ber kom­men die beliebten Dampfloks hier dann wieder an allen Tagen zum Ein­satz.

Zur besseren Ori­en­tierung für die Fahrgäste gibt die HSB für beide Abschnitte der Win­ter­pe­ri­ode wieder unter­schiedliche Fahrplan-Faltblätter her­aus. Diese sind in allen Fahrkarte­naus­gaben und Dampflä­den der HSB erhältlich. Infor­ma­tio­nen zu den Fahrzeiten hält die HSB auch auf ihrer Home­page unter www.hsb-wr.de bereit.

Auch im Win­ter­hal­b­jahr geht es mit Voll­dampf auf den Brocken. Foto: Dierk Lawrenz

Der neue Fahrplan ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: HSB

Unsere Empfehlun­gen:

(durch einen Klick auf die Abbil­dung erhal­ten Sie nähere Infor­ma­tio­nen)