Seit gestern und noch bis mor­gen steht Göp­pin­gen wieder im Zeichen der Inter­na­tionalen Mod­ell­bahn Ausstel­lung und der Märklin — Tage.

In „Märklin City“ verge­hen die Stun­den wie im Flug. Im Bahn­hof gibt es dieses Jahr eine Vielzahl von Dampfloks zu bestaunen. Die Dampflkok-Prachtstücke BR 01, BR 44, BR 52 und BR 75. Let­ztere als Schwest­er­lok Vor­bild für das zweite H0-Clubmodell 2017. Verkehrt am Sam­stag und Son­ntag, bestückt mit eini­gen „Don­ner­büch­sen“, je vier Mal als Son­derzug zwis­chen Göp­pin­gen und Plochin­gen.

Der Schienen­bus VT 98 ist eben­falls im Fahrbe­trieb. Der Neben­bahn­klas­siker tuck­ert gemütlich als Shuttle-„Express“ vom Bahn­hof zum Leonhard-Weiss-Areal. Diesellok-Fans dür­fen sich über die Rang­ier­spezial­istin der Bau­reihe 295 freuen. Beson­deren Gefallen kön­nte die leg­endäre grüne S 3/6 aus dem Eisen­bah­n­mu­seum Nördlin­gen und ein „deutsches Krokodil“ der Bau­reihe E 94 finden.

150-jährige Mod­ell­bahn­schätze mit Märklin Fir­mengeschichte gibt es im Märklin Museum zu besichti­gen. In der EWS Arena zeigt sich die LGB (Lehmann Garten­bahn) in ganzer Größe.

Ein Schw­er­punkt ist das Außen­gelände der Göp­pinger Bau­firma Leon­hard Weiss — mit über 115 Jahren For­mengeschichte einer der ältesten Gleis­baus­pezial­is­ten. Bestaunen Sie haut­nah 50 — 70 Meter lange Fahrzeug­gruben. Aktuelle Trends rund um Instand­hal­tung und Neubau im Schienen­verkehr wer­den so erleb­bar. Außer­dem fipst es wieder. Das Messera­dio „Fips“ auf der UKW-Frequenz 89,0 funkt wieder direkt und live vor Ort.

Für eine Werks­besich­ti­gung öffnet das Märklin Werk am Fre­itag und Sam­stag seine Tore für einen Rundgang. Span­nende Pro­duk­tion­s­abläufe der Mod­ellfer­ti­gung sind garantiert. Ob Zinkdruck­guss oder Mon­tage. Es ist immer wieder sehenswert wie Mod­elle zu vor­bildgerechten Leben erweckt wer­den.

Im Staufer­park präsen­tieren über 100 Aussteller die neuesten Zube­hörar­tikel und Mod­ell­bautrend, sowie zahlre­iche Vere­ine ihre Top-Modellbahnen.

Exk­lu­sive Mod­elle als Andenken erwarten Sie eben­falls. Wer am Son­ntagabend beim großen Finale mit dabei ist, darf die Abfahrt der let­zten Loko­mo­tiven in Rich­tung Geis­linger Steige ver­fol­gen, sicher­lich mit einem beson­deren Andenken, denn es gibt viele Sou­venirs exk­lu­siv nur während dieser drei Tage in Göp­pin­gen. 2017 im Fokus: Die ver­schiede­nen Son­der­wa­gen mit Motiven zum 200. Geburt­stag von Theodor F.W. Märklin und eine Son­der­medaille mit der Br 75 als Eye­catcher.

Detail­lierte Infor­ma­tio­nen zur Ausstel­lung sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Märklin

Der EK-Verlag ist natür­lich auch in Göp­pin­gen vertreten. Wir wür­den uns freuen, Sie an unserem Stand Staufer­park Z05 zu begrüßen, wo wir Ihnen zahlre­iche Neuer­schei­n­un­gen und Son­derange­bote präsen­tieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!