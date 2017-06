Über­gabe der Miniatur-„99 222“ vor dem Orig­i­nal (v.l.n.r.): TILLIG-Gechäftsführer Gün­ter Kopp und HSB-Geschäftsführer Matthias Wag­ner. Foto: HSB/Dirk Bahnsen



In der Fahrzeughalle der Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB) präsen­tierte gestern die säch­sis­che TILLIG Mod­ell­bah­nen GmbH mit der Dampflok „99 222“ ihr neustes Harzer Lok­mod­ell im Maßstab 1:87. Die detail­ge­treu nachge­bildete Miniatur-Lokomotive posierte dabei vor ihrem imposan­ten und 86 Jahre alten Orig­i­nalvor­bild, das seit nun­mehr fünf Jahrzehn­ten auf Harzer Gleisen unter­wegs ist.

Die Harzer Schmal­spur­bah­nen sind nicht nur eine beson­dere Attrak­tion für Bah­n­fans und Urlauber in der Harzre­gion, sie sind seit jeher auch bei Mod­ell­bah­n­fre­un­den sehr beliebt. So fahren weltweit zahllose HSB-Lokomotiven und –Wagen ver­schiedener Her­steller im Maßstab 1:22,5 durch pri­vate sowie öffentliche Gärten. Aber auch für Fre­unde von Harz­mod­ellen ohne entsprechend große Platzka­paz­itäten gibt es diverse kleinere Exem­plare im Maßstab 1:87. Diesem Kun­denkreis hat sich schon seit eini­gen Jahren ganz beson­ders die TILLIG Mod­ell­bah­nen GmbH aus dem säch­sis­chen Seb­nitz gewid­met. So hat das Unternehmen neben den HSB-Dampfloks 99 7238 und 99 6101 bere­its Personen-, Pack– und Güter­wa­gen aufgelegt, um die heimis­che Mod­ell­bahn­land­schaft in ein real­ität­sna­hes oder fan­tasievolles Harzer Panorama zu ver­wan­deln. Exk­lu­siv für den Verkauf bei der HSB gibt es sogar Mod­elle eines Reisezug­wa­gens sowie des Bar­wa­gens, der bei „Faust – Die Rock­oper auf dem Brocken“ im dampfenden „Mephisto-Express“ einge­setzt wird.

Klein trifft Groß: Das 1:87-Modell der „99 222“ bildet ihr Vor­bild (im Hin­ter­grund) detail­ge­treu nach. Foto: HSB/Dirk Bahnsen

In der Wernigeröder Fahrzeughalle der HSB präsen­tierte TILLIG-Geschäftsführer Gün­ter Kopp am gestri­gen Vor­mit­tag nun das neueste Mod­ell der „Harzserie“. Vor dem Orig­i­nal der Dampfloko­mo­tive 99 7222 über­re­ichte er anschließend HSB-Geschäftsführer Matthias Wagener das Mod­ell der wuchti­gen Mas­chine, die bei den Harzer Eisen­bah­n­ern auch liebevoll „Mama“ genannt wird. Wagener lobte ihre vor­bild­getreue Nach­bil­dung und würdigte die langjährige Zusam­me­nar­beit bei­der Unternehmen. Das neue Harz-Modell ist seit eini­gen Tagen im Han­del erhältlich. Aus­geliefert wird es in der aktuellen HSB-Vorbildversion mit der Beschilderung „99 222“.

Die 99 222 im Bahn­be­trieb­swerk in Wernigerode. Foto: Dierk Lawrenz

Die orig­i­nale „Mama“ wurde im Jahre 1931 bei der Berliner Firma Schwartzkopff als „99 222“ im Auf­trag der Deutschen Reichs­bahn Gesellschaft gebaut. Gemein­sam mit zwei bau­gle­ichen Schwest­er­maschi­nen war sie als „Ein­heit­slok‘“ für die Meter­spurstrecken in Thürin­gen vorge­se­hen. Während es die bei­den anderen Loko­mo­tiven kriegs­be­d­ingt nach Nor­we­gen ver­schlug und sie dort später ver­schrot­tet wur­den, gelangte die „99 222“ im Som­mer 1966 in den Harz.

99 222 mit Schneep­flug im Bw Wernigerode. Foto: Dierk Lawrenz

Obwohl die ersten Ein­sätze hier erst im April 1967 erfol­gten, stand die über 700 PS starke Mas­chine bere­its zu Beginn der 1950´er Jahre tech­nisch wie äußer­lich Pate für die Entwick­lung der siebzehn von 1954 bis 1956 gebauten „Brock­en­loks“. Die 99 7222 ist heute nahezu täglich im Plan– oder Son­derzugein­satz auf den Gleisen der Harzer Schmal­spur­bah­nen zu erleben.

Quelle: HSB

Unsere Empfehlun­gen:

(durch einen Klick auf die Abbil­dung erhal­ten Sie nähere Infor­ma­tio­nen)