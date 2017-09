Der Wochenend-Tipp: Die Messe „modell-hobby-spiel“ in Leipzig

Fotos: Messe Leipzig



Drei Tage lang bietet die modell-hobby-spiel auf der Leipziger Messe vom 29. Sep­tem­ber bis 1. Okto­ber 2017 ein großes Erleb­nis! Auf 90.000 Quadrat­meter öffnet der größte Hob­byraum Deutsch­lands seine Türen und lädt Jung und Alt, Tüftler und Bastler, Kreative und Sel­ber­ma­cher, Spieler und Detail­ver­liebte ein, Ange­botsvielfalt, Mark­t­neuheiten und ein umfan­gre­iches Workshop-Programm wahrzunehmen. Wer aus­pro­bieren und anfassen will, bevor er kauft, ist hier genau richtig.



Die modell-hobby-spiel ist die größte Messe für Mod­ell­bau, Mod­ell­bahn, kreatives Gestal­ten und Spiel in Deutsch­land. Rund 100.000 Besucher lockt sie jährlich auf die Leipziger Messe. Alle Branchen eint, dass sie die Freizeit bunter und abwech­slungsre­icher gestal­ten wollen. Neue Anre­gun­gen sind hier ebenso zu finden, wie der Aus­tausch mit Gle­ich­gesin­nten oder die Möglichkeit, einen unvergesslichen Tag zu ver­brin­gen. Auf Fam­i­lien wartet eine Son­der­schau in der Glashalle mit Ideen für die näch­ste Kinder­party. Tech­niklieb­haber und Freizeitin­ge­nieure bekom­men im neuen Ausstel­lungs­bere­ich „Hobby 4.0“ ein tech­nis­ches Update für den Mod­ell­bau geboten.





Jetzt wird gefeiert



Auf der Son­der­schau „Kinder­party“ in der Glashalle erhal­ten Fam­i­lien eine bunte Palette an Anre­gun­gen für ein per­fek­tes Kinder­fest. Inno­v­a­tive Vorschläge für Deko­ra­tion und Spiele auf der großen Mit­mach­fläche erle­ichtern Eltern die kün­ftige Par­ty­pla­nung, während sich der Nach­wuchs beim Kinder­schminken vergnügt, das passende Kostüm anpro­biert oder lustige Run­den auf dem Karus­sell dreht.



Mit einem Motto wird eine Kinder­party zu Hause zu einem beson­deren Event. Dazu wer­den mehrere The­men­tis­chen gezeigt die für Vor­freude auf das näch­ste Fest sor­gen. Auf einer Party dür­fen Geschenke und kleine Über­raschun­gen nicht fehlen. Zahlre­iche Messeaussteller präsen­tieren großen und kleinen Par­ty­fans hier die inno­v­a­tivsten Ideen. Wer nicht zuhause feiern möchte, kann sich bei aus­gewählten Freizeit-Anbietern nach ermäßigten Grup­penkarten und indi­vidu­ellen Geburt­stagsarrange­ments erkundi­gen – damit jede Kinder­party zu einem mehr als unvergesslichen Aus­flug wird.





„Hobby 4.0“ – die Freizeit wird rev­o­lu­tion­iert



Der Hob­byraum auf dem Weg in die Dig­i­tal­isierung. Erst­mals in diesem Jahr eröff­nen Aussteller der modell-hobby-spiel Tüftlern und Mod­ell­bauern den Zugang ins dig­i­tale Zeital­ter, wenn im Bere­ich „Hobby 4.0“ Know-how zu Mecha­tronik, Hard– und Soft­ware ver­mit­telt wird. „Hobby 4.0“ umfasst die The­men Tech­nik und Robotik, CNC-Fräsen und Laser­gravur sowie 3D-Druck. Die „Hobby-4.0-Community“ agiert als große Entwick­lungs– und Aus­tausch­plat­tform: Das heißt, jeder kann auf der Messe ler­nen, fra­gen und an den Erfahrun­gen der anderen par­tizip­ieren.



Indus­triell hergestellte Roboter mähen Rasen oder saugen Staub ohne men­schliche Hilfe. Tüftler näh­ern sich diesen Profi-Robotern im Hob­by­bere­ich, indem sie ein selb­st­fahren­des, im Raum navigieren­des Spielzeu­gauto bauen. Das kann auch ein fer­nges­teuerter Fußball­ro­boter sein oder ein Robot­er­arm, der autonom Gegen­stände greifen und bewe­gen kann. Gezeigt wird in einem umfan­gre­ichen Workshop-Angebot, wie ein­fach der Bau eines eige­nen Robot­ers auch für weniger tech­nisch ver­sierte Bastler ist. Einige Roboter-Bausätze sind schon für Kinder ab 6 Jahre geeignet. Außer­dem gibt es hier viele Möglichkeiten eigene Kreatio­nen erst am Com­puter zu pla­nen, zu mod­el­lieren und anschließend auszu­drucken.



Bei allen Präsen­ta­tio­nen und Work­shops auf der Messe ste­hen jedoch Spaß und Lern­ef­fekt vor Funk­tion­al­ität. Besucher bekom­men auf der „Hobby 4.0-Area“ viel geboten: Vor­führun­gen von selb­st­ge­bauten Robot­ern und Work­shops im FabLab des Mak­er­space Leipzig-Teams. Fußball­fans kön­nen sich das Innen­leben eines Fußball­ro­bot­ers anschauen und selbst einen bauen. Aber auch grundle­gende Arbeit­stech­niken wie Löten und der Umgang mit der Zange und elek­tro­n­is­chen Bauteilen wird ver­mit­telt.





Las­set die Spiele begin­nen



Auch in diesem Jahr zeigt sich die modell-hobby-spiel wieder von ihrer ver­spiel­ten Seite. Das Ange­bot an erleb­nis­re­ichen Aktio­nen in der 10.000 Quadrat­meter großen Spielewelt wächst stetig. Deshalb soll­ten Kinder, Fam­i­lien und Spielin­ter­essierte aus­re­ichend Zeit mit­brin­gen. Denn neben Brett-, Wür­fel– oder Karten­spie­len großer Ver­lage, machen auch kleine bzw. unab­hängige Ver­leger mit Szene-Trends, Neuer­schei­n­un­gen und Pro­to­typen neugierig auf mehr. Die große Spieleausleihe hält für jedes Spiel­er­herz das passende Pen­dant bereit, hil­fre­iche Tipps und Empfehlun­gen gibt der Spiele­ber­ater.



Aktuell im Trend liegen vor allem bei Kindern und Jugendlichen soge­nan­nte Trad­ing­cards. Kon­ami ist mit dem Verkauf­ss­chlager „Yo-Gi-Oh“ vor Ort und ver­anstal­tet Turniere. Strate­gisch geht es bei Tabletop-Simulationsspielen zu. Wur­den vor rund 200 Jahren noch aus strate­gis­chen Zwecken mil­itärische Angriffe auf Spielplä­nen kon­stru­iert, gibt es heute eine ganze Reihe an kom­plexen Tabletop-Systemen mit his­torischem Hin­ter­grund. Aber auch die Gen­res Fan­tasy und Science-Fiction sind äußerst beliebt. Die Grund­lage zum Spie­len ist denkbar ein­fach. Es braucht – wie der Name schon sagt – nur eine Tis­ch­platte.





Aus Buch­staben wer­den Kunst­werke



Han­dlet­ter­ing heißt der neue Kreativtrend, der sich den Buch­staben kun­stvoll wid­met. Hier erfährt die Schreib­schrift ein Come­back: Ob mit Fine­lin­ern oder Pin­seln – Zeichen, Buch­staben und Wörter wer­den bis ins kle­in­ste Detail gestal­tet. Ler­nen kann man die Schrift– oder Zeichenkunst im Bastelzirkus von Kunst & Kreativ auf der modell-hobby-spiel.



Tortenkunst selbst gemacht



Nicht weniger phan­tasievoll wer­den Torten, Cup­cakes und Cake-Pops unter dem Motto „Pimp your cake“ verziert. Der Ausstel­lungs­bere­ich Torten– und Kuchen­de­sign wird nach dem großen Pre­mieren­er­folg im Vor­jahr erweit­ert. Namhafte Her­steller und Händler stellen Zutaten, Hil­f­s­mit­tel und Deko-Elemente vor. Work­shops wid­men sich den süßen Kunst­werken. Mehrere Tortenkün­stler sind vor Ort und geben ihre besten Tricks und Tipps an die Besucher weiter.



Detail­ver­liebt und orig­i­nal­ge­treu



Mod­ell­trucks, die sich über unwegsame Pis­ten kämpfen, Bau­ma­te­ri­alien trans­portieren und Sand­berge auf­schüt­ten. Mod­ell­bah­nen ver­schiedener Spur­weiten, die sich durch liebevoll gestal­tete Land­schaften schlän­geln. Mikro­mod­elle, die im Maßstab 1:87 als Schw­er­trans­porter Über­raschung­seier zu ihrem Bes­tim­mung­sort liefern. Mod­elleisen­bah­ner und Mod­ell­bauer beweisen auf der modell-hobby-spiel auch in diesem Jahr ihr Gespür fürs Detail, ihre Hingabe, bis auf die let­zte Schraube genau und orig­i­nal­ge­treu zu gestal­ten und laden die Besucher ein, ihre Mod­elle in Aktion zu bewun­dern.





Virtuell mit High­speed durch die Luft und über den Asphalt



Ob in der Luft oder am Boden – First Per­son View (FPV) ist der Trend unter Mod­ell­sportlern. Beim FPV Rac­ing liefern sich die Piloten beim Flug ihrer Quadro­copter über Par­cours drama­tis­che Ver­fol­gungs­jag­den. High­light ist die Son­derver­anstal­tung der Drone Rac­ing Series, die mit dem Indoor Fun Race nach Leipzig kommt. Ein­steiger in den FPV-Sport ver­trauen sich einem Pilot in der Flugschule an, der einen „Taxi-Multicopter“ sanft durch die Hallen gleiten lässt, während sie mit Video­brille den Flug genießen oder pro­bieren sich bei Con­rad Elec­tronic selbst in der Steuerung eines Mul­ti­copters via Video­brille.



Eine Mark­t­neuheit bringt die Tra­di­tions­firma Rev­ell mit nach Leipzig. Der gelän­degängige VR Racer der Bau­reihe Con­trol X-Treme Cars ver­mit­telt dank Video­brille und Kam­era auf dem Fahrzeug­dach dem Fahrer den Ein­druck, selbst im Auto zu sitzen. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 25 km/h rast er damit über den Asphalt



Öff­nungszeiten und Ein­trittspreise



Am 29. und 30. Sep­tem­ber 2017 o?ffnet die modell-hobby-spiel von 10.00 bis 18.00 Uhr ihre Tore sowie am 1. Okto­ber zwis­chen 10.00 und 17.00 Uhr.



Die Tageskarte für Messe­fre­itag und –son­ntag (29. September/1. Okto­ber) kostet 13,50 Euro und am Sam­stag (30. Sep­tem­ber) 14,50 Euro. Erma?ßigte Tage­stick­ets sind für 9,90 Euro erhältlich beziehungsweise kosten 5,00 Euro fu?r Kinder zwis­chen sechs und zwo?lf Jahren. Der Ein­tritt fu?r Kinder bis ein­schließlich fünf Jahren ist frei.

Dauerkarten (nur online und an den Tageskassen) gibt es für 29,00 Euro und Grup­penkarten (ab zehn Per­so­nen) für 9,90 Euro pro Per­son.



Wer im Online-Ticketshop (ab 2. August) sowie in den rund 700 Vorverkauf­sstellen (ab 4. Sep­tem­ber) kauft, erspart sich lange Wartezeiten an der Tageskasse.



Am Besuch­stag berechti­gen die Ein­trittskarten im o?ffentlichen Nahverkehr zur ein­ma­li­gen kosten­freien Hin– und Ru?ckfahrt zum/ab Messegela?nde (gu?ltig in den Tar­if­zo­nen 110, 151, 156, 162, 163, 168, 210, 225).

Über die modell-hobby-spiel

Die modell-hobby-spiel ist Deutsch­lands besuch­er­stärk­ste Pub­likumsmesse für die Bere­iche Mod­ell­bau, Mod­elleisen­bahn, kreatives Gestal­ten und Spiel. Über 600 Aussteller und ein umfan­gre­iches Rah­men­pro­gramm ziehen jährlich rund 100.000 Besucher an. Neben dem bre­iten Pro­duk­tange­bot steht vor allem das Aus­pro­bieren im Fokus: Zu den High­lights der Messe zählen Vor­führun­gen, die größte Indoor-Flugfläche Deutsch­lands, ein großes Spieleareal, zahlre­iche Kreativ-Ateliers und detail­re­ich gestal­tete Model­lan­la­gen. Stets wer­den aktuelle Trends aufge­grif­fen – neu in diesem Jahr ist der Ausstel­lungs­bere­ich „Hobby 4.0“ mit zahlre­ichen Workshop-Angeboten rund um Tech­nik, Robotik und 3D-Druck. In der Glashalle liefert eine Son­der­schau Ideen und Anre­gun­gen zum Thema Kinder­party.

