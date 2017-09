Aufgepasst!

Mit um­fassendem Bericht über die Neu­heiten des Inter­na­tionalen Spur 1-Treffen in Sins­heim und vie­len weit­eren High­lights

Im Stadtverkehr 9 / 2017

… finden Sie:

|•| Ein neuer Zug für Rhein-Ruhr |•| ÖV-Lab am Rhein­fall will auto­nome Fahr­zeuge inte­grie­ren |•| Ein Tram-Train in Mex­ico |•| »» zur Web­site des stadtverkehr