293 046 der PRESS hat 142.105 aufgenom­men und bringt die Mas­chine nach Ros­tock. Foto: Dierk Lawrenz



Das schwedis­che EVU HEC­TOR RAIL AB ver­fügt neben anderen Bau­rei­hen über ins­ge­samt zwölf Loko­mo­tiven der Bau­reihe 142.

Bei diesen Maschi­nen han­delt es sich um die ehe­ma­lige Bau­reihe 1142 der ÖBB. Am 24.10. 2014 verun­fallte die 142.105 „ROSE­BUD“ (ex 1142.558) zusam­men mit der 142.108 „BUTLER“(ex 1142.629) vor einem Holz­zug im Bahn­hof Stor­flon.

Die Loks wur­den gebor­gen und nach Linz gebracht. Nach einer Abstel­lzeit und Reparatur kon­nte gestern nun auch die 142.105 nach Schwe­den über­führt wer­den.

Im neuen Glanz kehrt „ROSE­BUD“ nach Schwe­den zurück. Foto: Dierk Lawrenz

Dabei war die Lok von Öster­re­ich schon Anfang Feb­ruar in einem Güterzug hin­ter einem ÖBB-TAURUS ins Ruhrge­biet gekom­men. Gestern nun hat­ten zwei ehe­ma­lige DB-151er und nun als 162.002 und 162.003 ein­gerei­hte Loko­mo­tiven die 142.105 in ihre Mitte genom­men und nach Buchholz/Nordheide gebracht. Hier über­nahm am späten Nach­mit­tag die 293 046 die Lok und brachte sie zusam­men mit fünf Güter­wa­gen zur Erre­ichung der nöti­gen Bremshun­dert­s­tel als DGS 95672 über Maschen und Büchen nach Ros­tock See­hafen Süd, wo die Ver­schif­fung erfolgt.

162.002 und 162.003 haben die 142.105 nach Buchholz/Nordh. gebracht. Foto: Dierk Lawrenz

Die bei­den 162er fuhren kurze Zeit später als Tfzf 93468 allein von Buchholz/Nordh. über Osnabrück nach Duis­burg zurück.