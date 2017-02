METRANS erhält zweite Hybrid-Rangierlok

Die Ham­burger Hafen­bahn ist 150 Jahre alt. Aus diesem Anlass ist bei DGEG Medien eine große Chronik erschienen, in der in Wort und Bild auf 280 Seiten die Hafenbahn-Geschichte geschildert wird – von den Anfän­gen bis in die Gegen­wart.

Es ist eine Erfol­gs­geschichte. Begin­nend 1866 als kleine Quaibahn in der heuti­gen HafenCity, umfasst die Hafen­bahn 150 Jahre später rund 300 Kilo­me­ter Gleise. Ham­burg gilt als der größte Eisenbahn-Hafen Europas, täglich fahren oder ver­lassen rund 200 Züge mit 5.000 Wag­gons das hochmod­erne Netz. Zwis­chen gestern und heute liegen tech­nis­che Pio­nier­taten und bein­druck­ende Auf­bauleis­tun­gen, aber auch Jahre der Ent­behrun­gen und Zer­störung — und das ständige erfol­gre­iche Bemühen, den sich unabläs­sig wan­del­nden Erfordernissen gerecht zu wer­den.