Das 9. Dres­d­ner Dampflok­tr­e­f­fen vom 07. bis 09. April 2017 steht unter dem Motto „Per­so­n­en­verkehr im Wan­del der Zeit“. Zahlre­iche Son­derzüge aus ganz Deutsch­land und wohl auch wieder aus dem benach­barten Aus­land wer­den im Rah­men von Mehrtages­touren dieses Fes­ti­val zum Ziel haben. Deren Loko­mo­tiven beleben das tra­di­tion­sre­iche Dampflok-Betriebswerk Dresden-Altstadt und kön­nen haut­nah erlebt wer­den. Aus­ge­hend von Dres­den wer­den im Rah­men von halb– bzw. ganztägi­gen Aus­flugs­fahrten einige dieser Loko­mo­tiven vor öffentlichen Son­derzü­gen zu erleben sein.

Alle Inter­essierten kön­nen auf Tuch­füh­lung mit den betrieb­s­fähi­gen Dampfern gehen und haut­nah miter­leben, was es bedeutet, Eisen­bahn­be­trieb mit diesen alt-ehrwürdigen Dampf­maschi­nen abzuwick­eln: Laufend wer­den die Per­son­ale „(ein­st­mals) übliche Arbeiten“ zu ver­richten haben – wie z. B. die Loko­mo­tiven auf der Drehscheibe in die richtige Rich­tung zu drehen oder auf die Funk­tion­s­gleise des Bahn­be­trieb­swerks zu verteilen, Wasser­fassen, Auss­chlacken, Kohlenehmen, Ölen der zahlre­ichen Stan­gen– und Achslager, und nicht zu vergessen, möglicher­weise anste­hende kleinere Repara­turen auch gle­ich auszuführen… damit ihre Prunk­stücke für die näch­sten Ein­sätze gut gerüstet sind: zur Bespan­nung eines Aus­flugsson­derzuges, für Führer­standsmit­fahrten, oder „ein­fach nur“ zum Schau­drehen auf der Drehscheibe oder zum Bestauntwer­den im Lokschup­pen.

Eben­falls in das Fes­ti­val­gelände ein­be­zo­gen wird das Depot Verkehrsmu­seum Dres­den, das his­torisch ein Teil des Bahn­be­trieb­swerks Dresden-Altstadt war. Neben einer umfan­gre­ichen Fahrzeu­gausstel­lung aus den Eisenbahn-Beständen des Verkehrsmu­seum Dres­den wer­den hier weit­ere Gast­loko­mo­tiven zu besichti­gen sein. Eine Echtdampf-Bahn lädt zum Mit­fahren im Lokschup­pen ein und auch die Eisenbahn-Philatelie wird im his­torischen Post­wag­gon eine Ausstel­lung betreiben. DB Regio wird im derzeit weit­er­hin bahn­be­trieblich genutzten Werk­stat­tbere­ich zeit­genös­sis­che Fahrzeuge präsen­tieren sowie Ein­blicke in die aktuelle Fahrzeu­g­in­stand­hal­tung ermöglichen.

Am Fre­itagabend und am Sam­stagabend wer­den Abend– bzw. Nacht­fo­topa­raden auf der Drehscheibe beim „Haus 1“ an der Nossener Brücke durchge­führt, bei denen sich einzelne Dampfloko­mo­tiven auf der Drehscheibe in pro­fes­sioneller Beleuch­tung präsen­tieren. Sowohl für Fotografen (zur Langzeit­be­lich­tung und mit Sta­tiv) als auch für Vide­ofilmer (die „Action!“ erleben wollen) wer­den hin­re­ichend viele Motive zu erleben sein. Diese Ver­anstal­tun­gen erheben einen fotografisch hohen Qual­ität­sanspruch und daher ist die Teil­nehmerzahl jew­eils eng begrenzt. Für Son­ntagabend ist erst­ma­lig keine ein­schlägig fokussierte Ver­anstal­tung geplant, son­dern die erforder­liche Betrieb­sab­wick­lung wird in stim­mungsvoller Beleuch­tung durchge­führt. Auch hier­für wer­den Ein­trittskarten in begren­zter Aufla­gen­höhe ange­boten. Par­al­lel zur Fotopa­rade am Sam­stag präsen­tiert die S-Bahn Dres­den im „Haus 4“ (Depot Verkehrsmu­seum Dres­den) das Konz­ert „Dampf & Dixie“, ganz im Zeichen der in Dres­den so beliebten Dixieland-Livemusik.



Rah­men­pro­gramm

Händler­meile und Vere­ins­meile auf der Zwick­auer Straße: ent­lang der Zwick­auer Straße präsen­tiert sich eine Vielzahl von Eisen­bah­n­vere­inen; Verkauf von Eisenbahn-Utensilien, Spielzeug– und Mod­ell­bah­nar­tikeln

Pen­delzugverkehr ent­lang der Zwick­auer Straße mit der his­torischen Feld­bahn zwis­chen den Haupt-Veranstaltungsorten inner­halb des Fes­ti­val­gelän­des, d.h. zwis­chen dem Bere­ich beim „Haus 1 “ und dem Depot des Verkehrsmu­se­ums Dres­den

Führer­standsmit­fahrten auf den Dampfloko­mo­tiven im Bahn­hof Dresden-Altstadt (Start und Ende in der Nähe der Drehscheibe vor „Haus 1 “, Aus­bleibezeit etwa 20 Minuten, Fahrkarten vor Ort)

Ausstel­lung aus­gewählter Eisen­bah­n­fahrzeuge im Haupt­bahn­hof Dres­den

Jeden Abend ab 19 Uhr erwartet unsere Gäste ein beson­deres Pro­gramm (geson­derter Ein­tritt):

: Abend-/Nachtfotoparade — lei­der schon ausverkauft

Auf der Drehscheibe am 1 . Haus wer­den ver­schiedene Dampfloks fotogerecht in Szene gesetzt. Hier­bei wird speziell auf die Belange von Fotografen Rück­sicht genom­men, d.h. aus­re­ichend lange Standzeiten, beson­dere Licht­ef­fekte, sehr begren­zte Anzahl an Ein­trittskarten etc.

: Abend-/Nachtfotoparade

Wieder wer­den am 1 . Haus Dampfloks fotogerecht präsen­tiert, wobei ver­sucht wird, andere Maschi­nen als am Fre­itag ins rechte Licht zu rücken.

Par­al­lel zur Abend­fo­topa­rade präsen­tiert in diesem Jahr die S-Bahn Dres­den im 4 . Haus (Bere­ich Depot Verkehrsmu­seum Dres­den) den beliebten Livemusik-Abend mit Dixieland-Bands. Hierzu soll auf der Drehscheibe am Haus 4 eben­falls eine betrieb­s­fähige Dampflok präsen­tiert wer­den.

Weit­ere Infor­ma­tio­nen und die Vorstel­lung der Live­bands zu dieser Ver­anstal­tung finden Sie auf unserer geson­derten Seite.

: Betrieb­s­di­enst in stim­mungsvoller Beleuch­tung

Am Abend wer­den nicht wie gewohnt Dampfloks für Fotografen auf der Drehscheibe präsen­tiert. In diesem Jahr liegt der Fokus beim Miter­leben des Betriebs-Alltags in früheren Zeiten. Dampfloks kom­men vom Son­derzug­di­enst zurück ins Bw. Dampfloks wer­den mit Wasser und Kohle ver­sorgt und entschlackt. Andere wer­den für das Aus­rücken und die Heim­fahrt vor­bere­itet. Diese Abläufe wider­sprechen lan­gen Standzeiten auf der Drehscheibe, sodass an diesem Abend Vide­ofilmer voll auf ihre Kosten kom­men wer­den.

Quelle: IG Bw Dresden-Altstadt.

Änderun­gen des Pro­gramms bzw. im Pro­gram­ma­blauf bleiben aus­drück­lich vor­be­hal­ten! Aktuelle Infor­ma­tion sind im Laufe der näch­sten Wochen auf der Home­page der IG Bw Dresden-Altstadt zu finden, die unter diesem Link zu finden ist.

