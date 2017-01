Ein metronom-Zug in Hamburg-Harburg. Foto: Erik Körschen­hausen



Bom­bardier Trans­porta­tion gab bekannt, dass die Fahrzeugflotte der Lan­desnahverkehrs­ge­sellschaft Nieder­sach­sen (LNVG) im Dezem­ber 2016 erfol­gre­ich die Marke von 100 Mil­lio­nen Laufk­ilo­me­tern seit der Betrieb­sauf­nahme im Dezem­ber 2003 erre­icht hat.

Die LNVG-Flotte besteht aus 37 BOM­BARDIER TRAXX Loko­mo­tiven und 220 BOM­BARDIER TWINDEXX Dop­pel­stock­wa­gen. Dieses her­aus­ra­gende Ergeb­nis wurde durch das per­fekte Zusam­men­spiel von Eigen­tümer, Betreiber und Instand­hal­ter erzielt — ein Mod­ell, welches Maßstäbe im öffentlichen Per­so­nen­nahverkehr in Deutsch­land setzt. Die Flotte gehört der LNVG, wird von der metronom Eisen­bah­nge­sellschaft betrieben und von Bom­bardier Trans­porta­tion und seinen Part­nern, der Osthannover­schen Eisen­bahn (OHE) sowie der Eisen­bahn und Verkehrs­be­triebe Elbe-Weser (evb), instandge­hal­ten.

Hans-Joachim Menn, Geschäfts­führer der LNVG, sagte: „Wir sind sehr stolz auf diese Leis­tung und haben gezeigt, dass öffentlicher Per­so­nen­nahverkehr in Deutsch­land zuver­läs­sig und wirtschaftlich sein kann. Seit 2003 arbeiten wir eng mit unseren Part­nern zusam­men, um der Bevölkerung in Nieder­sach­sen zuver­läs­sige Mobil­ität mit höch­stem Kom­fort zu bieten. Steigende Fahrgastzahlen und die Marke von 100 Mil­lio­nen Laufk­ilo­me­tern beweisen dies auf ein­drucksvolle Art und Weise.“

Foto (in Hamburg-Harburg): Dierk Lawrenz

Fran­cois Muller, Leiter Flot­tenin­stand­hal­tung Bom­bardier Trans­porta­tion Deutsch­land, ergänzte: „Eine kon­stant hohe Ver­füg­barkeit der Flotte bei einer Lau­fleis­tung von nun 100.000.000 Kilo­me­tern zu erre­ichen ist ein her­aus­ra­gen­des Ergeb­nis. Ich danke allen Beteiligten für ihr tägliches Engage­ment und die außergewöhn­liche Per­for­mance. Unter Ein­satz neuester Tech­nolo­gien arbeiten wir stetig an der Opti­mierung der Instand­hal­tung­sprozesse. Ziel ist, die Zuver­läs­sigkeit und Ver­füg­barkeit der Flotte auf höch­stem Niveau zu hal­ten und dadurch einen sig­nifikan­ten Beitrag zur umwelt­fre­undlichen Mobil­ität Nieder­sach­sens leis­ten zu kön­nen.“

Neben der Liefer­ung der Fahrzeuge in 2003, 2005, 2006, 2007 und 2010 ist Bom­bardier auch für die kom­plette präven­tive und kor­rek­tive Instand­hal­tung der Flotte ver­ant­wortlich und erzielte dabei eine durch­schnit­tliche Ver­füg­barkeit von über 99 Prozent. In dem erst kür­zlich bis 2035 ver­längerten Ver­trag wird Bom­bardier zukün­ftig auch die Hal­ter­schaft der Fahrzeuge sowie die ECM-Funktion (Entity in Charge of Main­te­nance) übernehmen und hat dabei eine hun­dert­prozentige Ver­füg­barkeit der Flotte im Betrieb ver­traglich zugesichert

Quelle: Bom­bardier Trans­porta­tion