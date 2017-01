Der Loco­more passiert den Bahn­hof Friedrich­strasse in Berlin. Foto: Brian Rampp



Vier Wochen nach Betrieb­sstart kon­nte Loco­more schon über 25.000 Reisende an Bord begrüßen, einige Züge waren zu über 100% aus­ge­lastet. Der neue Anbi­eter freut sich über ein weit­er­hin über­wiegend pos­i­tives Feed­back zu seinem Locomore-Produkt.

Die angestrebte Pro­duk­tqual­ität wurde jedoch noch nicht durchgängig genug erre­icht. Um sich Zeit zur Sta­bil­isierung der Betrieb­squal­ität zu ver­schaf­fen, verkehrt der Locomore-Fernzug deshalb von Mon­tag dem 23.1.2017 bis zum Don­ner­stag den 6.4.2017 nur noch an fünf Tagen in der Woche. Den Dien­stag und Mittwoch wird Loco­more für eine inten­sive Wartung des Zuges nutzen. Dadurch kön­nen die noch zu oft auftre­tenden Kinderkrankheiten wie eine unge­ord­nete Wagen­rei­hung, nicht voll­ständig funk­tion­ieren­des WLAN; Toi­let­ten­de­fekte und Fehler der Buchungs-IT schneller behoben wer­den.

Foto: Dierk Lawrenz

Bis am 6.4.2017 wieder der Betrieb an allen Wochen­t­a­gen startet, wer­den zusät­zlich zu den aktuell sieben Reisezug­wa­gen weit­ere vier Wagen im Locomore-Design geliefert. Damit wird Loco­more dann nach den jet­zi­gen Erfahrun­gen über eine aus­re­ichende Wagen­re­serve für die Durch­führung eines sta­bilen täglichen Betriebes ver­fü­gen.

Vom 23.1.2017 bis 6.4.2017 gilt deshalb fol­gen­der Win­ter­fahrplan:

- Zug 1818 (Stuttgart Hbf ab 6 . 21 , Berlin Licht­en­berg an 13 . 32 ) → fährt an den Tagen Fre­itag, Sam­stag, Son­ntag, Mon­tag

(Stuttgart Hbf ab . , Berlin Licht­en­berg an . ) → fährt an den Tagen Fre­itag, Sam­stag, Son­ntag, Mon­tag - Zug 1819 (Berlin Licht­en­berg ab 14 . 28 , Stuttgart Hbf an 21 . 20 ) fährt an den Tagen Don­ner­stag, Fre­itag, Sam­stag, Son­ntag

Für die bere­its gebuchten Tick­ets in den betrof­fe­nen Tagen erhal­ten die Fahrgäste automa­tisch attrak­tive Gutscheine, die dann für beliebige Fahrten mit Loco­more einge­setzt wer­den kön­nen. Fahrgäste, die lieber ihr Geld erstat­tet bekom­men möchten, kön­nen natür­lich auch diese Option wählen.

Quelle: Loco­more