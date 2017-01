Foto: Dierk Lawrenz



Verkehrsmin­is­ter Jörg Leicht­fried hat grünes Licht für 64 zusät­zliche Cityjet-Fahrzeuge gegeben. Der über­wiegende Teil davon kommt in der Ostre­gion zum Ein­satz. Damit wer­den die ÖBB ihren Fahrgästen ab dem Jahr 2020 – früher als ursprünglich geplant – alle elek­trisch betriebe­nen Züge im Raum Wien bar­ri­ere­frei, mod­ern und vol­lk­li­ma­tisiert anbi­eten. Die zusät­zlichen Fahrzeuge wer­den ab Feb­ruar 2018 schrit­tweise bis Mitte 2019 geliefert. Ins­ge­samt wer­den dann 165 Cityjet-Garnituren im Ein­satz sein.

Verkehrsmin­is­ter Jörg Leicht­fried: „Wenn unser Ange­bot auf der Bahn attrak­tiv ist, wird es auch genützt. Wir starten eine Qual­ität­sof­fen­sive im Nahverkehr. Herzstück sind dabei die neuen City­jets: Damit kom­men tausende Pend­lerin­nen und Pendler in der Ostre­gion schnell, sicher und bequem in die Arbeit.“ Um das Ange­bot im Nahverkehr weiter zu verbessern, wer­den zudem Bahn­höfe mod­ernisiert sowie Fer­n­verkehrs– und Nahverkehrszüge opti­mal ver­tak­tet. Um die Lücke zwis­chen Wohnort und Bahn­hof zu schließen wer­den darüber hin­aus lokale Ergänzun­gen wie Gemein­de­busse und Sam­meltaxis mit rund einer Mil­lion Euro gefördert.

Eve­lyn Palla, Vor­stands­di­rek­torin der der ÖBB-Personenverkehr AG: „Mit den neuen Zügen brin­gen wir mehr Kom­fort, mehr Qual­ität und voll­ständige Bar­ri­ere­frei­heit für die gesamte Elektrozug-Flotte in der Ostre­gion. Wir wollen noch mehr Men­schen für die Bahn begeis­tern und sie rasch an ihr Ziel brin­gen.“

Mit den neuen Zügen vom Her­steller Siemens wer­den die blau-weißen Schnellbahn-Garnituren (Typ 4020) bis 2020 voll­ständig ersetzt. 2018 kön­nen die ein­stöck­i­gen Elektro-Wendezuggarnituren (CRD) in der Ostre­gion mit den bere­its 2013 bestell­ten City­jets voll­ständig abgelöst wer­den. Damit wer­den der Fahrgastkom­fort und die tech­nis­che Zuver­läs­sigkeit erhöht. Bere­its jetzt sind in Wien auf den Lin­ien S1, S2, S7, S40, S50 und S80 erste City­jets unter­wegs.

Mehr Kom­fort: bar­ri­ere­freie Ein­stiege, Steck­dosen und Kli­maau­tomatik

Bei den nun bestell­ten zusät­zlichen ÖBB City­jets han­delt es sich um dre­it­eilige Siemens Elek­trotrieb­fahrzeuge, die bei den ÖBB unter der Marke „City­jet“ einge­setzt wer­den. Sie wer­den als S-Bahn-Version geliefert und bieten pro Gar­ni­tur 240 Sitz­plätze. Bequeme Nieder­flure­in­stiege garantieren einen bar­ri­ere­freien Zugang ohne Ram­pen – das ist beson­ders für Roll­stuhlfahrer und Fam­i­lien mit Kinder­wa­gen eine wesentliche Verbesserung. Großes Augen­merk wird auf den Sitzkom­fort gelegt: Fahrgäste entspan­nen sich in kom­fort­ablen, ver­stell­baren Sitzen mit Arm­lehnen und Fußstützen. Infor­ma­tio­nen erhal­ten die Fahrgäste zusät­zlich zu den Durch­sagen über 15 Info-Monitore im Zug. Ergänzend ver­fü­gen die City­jets über Steck­dosen, Tis­che, Lese­lam­pen und Fen­ster­rol­los. Die City­jets erre­ichen eine Höch­st­geschwindigkeit von 160 km/h.

Mod­erne Tech­nik sorgt für effizien­ten Betrieb

Die mod­er­nen Züge sor­gen für einen effizien­ten und ressourcenscho­nen­den Bahn­be­trieb. Eine lär­marme Vorheizan­lage schützt die Anrainer, wenn der abgestellte Zug in der Nacht für die Fahrgäste aufgewärmt wird. Der Zug ist im Innen– und Außen­bere­ich mit energieef­fizien­ten LED-Lampen aus­ges­tat­tet, im Inneren stellen CO2-Fühler den Beset­zungs­grad des Fahrzeuges fest und sor­gen für eine opti­male Steuerung der redun­dan­ten Kli­maan­lage. Tech­nis­che Ein­rich­tun­gen helfen dem Trieb­fahrzeugführer beim Fahren Energie zu sparen. Obwohl der City­jet mehr Kom­fort für die Fahrgäste bietet, ist er im Ver­gle­ich zum Tal­ent pro Sitz­platz um 20 Kilo­gramm und im Ver­gle­ich zur Bau­reihe 4020 um ca. 130 Kilo­gramm pro Sitz­platz leichter. Diese aus­gereifte Bauweise ermöglicht auch eine kostens­parende Instand­hal­tung. Der City­jet kann zwis­chen den plan­mäßi­gen Werkstätten-Aufenthalten bis zu vier­mal weiter fahren als herkömm­liche Fahrzeuge.

ÖBB-Investitionen sich­ern heimis­che Arbeit­splätze

Ein guter Teil der Wertschöp­fung bei der Mod­ernisierung des ÖBB Fuhrparks wird in Öster­re­ich erbracht. In diesem Fall stam­men zum Beispiel die Drehgestelle aus dem Siemens Werk in Graz, die End­fer­ti­gung der Züge erfolgt wie schon beim ersten Los in den ÖBB Werk­stät­ten in Wien/Jedlersdorf.

ÖBB haben volle Flex­i­bil­ität bei Zug-Beschaffung

Zusät­zlich zu der beste­hen­den Rah­men­vere­in­barung mit Siemens zur Beschaf­fung von Elek­trotrieb­wa­gen für den Nah– und Region­alverkehr haben die ÖBB vor kurzem auch mit dem Her­steller Bom­bardier Trans­porta­tion eine Rah­men­vere­in­barung für die Beschaf­fung von bis zu 300 Nahverkehrs-Elektrotriebwagen abgeschlossen. Mit den bei­den Rah­men­vere­in­barun­gen haben die ÖBB die Möglichkeit, je nach Bedarf das beste Ange­bot von unter­schiedlichen Her­stellern auszuwählen. Für die Ostre­gion Öster­re­ichs haben sich die ÖBB auf­grund der gegebe­nen Bahn­stei­glän­gen und Werk­stät­tenein­rich­tun­gen für die von Siemens ange­botene 75-Meter Lösung entsch­ieden.

Quel­lle: Siemens Trans­porta­tion