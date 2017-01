Foto: Bom­bardier Trans­porta­tion



HSL Logis­tik und Bom­bardier Trans­porta­tion haben Ende 2016 einen Ver­trag über die Liefer­ung von vier Traxx AC3 mit Zulas­sung für Deutsch­land unterze­ich­net. Die Aus­liefer­ung der in Kas­sel gebauten E-Loks ist für das vierte Quar­tal 2017 und das erste Quar­tal 2018 vorge­se­hen.

Für die in Ham­burg ansäs­sige Pri­vat­bahn eine Pre­miere: Erst­mals hat das Unternehmen Neubauloks erwor­ben. Laut HSL-Chef Haiko Böttcher gab die „pos­i­tive Erfahrung beim Ein­satz gemieteter Traxx-Lokomotiven in Zusam­men­hang mit deren her­aus­ra­gen­der Per­for­mance“ den Auss­chlag für die Entschei­dung. Bere­its seit Dezem­ber 2016 mietet HSL zwei Traxx AC3 der Railpool mit Last-mile-Paket, die vor­wiegend auf der Rela­tion Großko­r­betha – Würzburg/ Schwe­in­furt zum Ein­satz kom­men. Nach Ankunft dort wer­den die Min­er­alölzüge ohne Umspan­nen auf Rang­ier­loko­mo­tiven in die Tan­kläger gebracht.



HSL Logis­tik fährt außer­dem seit 01.01.2017 fünf Mal pro Woche Züge mit REA-Gips vom Kraftwerk Jän­schwalde in Peitz zum See­hafen Stral­sund zur Ver­schif­fung nach Skan­di­navien. Die bei­den einge­set­zten Siemens Vec­tron AC mietet der Auf­tragge­ber EP Cargo bei Railpool und stellt sie der HSL zur Ver­fü­gung. In Stral­sund rang­iert die von Rail­sys­tems RP angemietete 295 088 die Züge. Zuvor hat­ten sich Arcelor­Mit­tal Eisen­hüt­ten­stadt und Locon den Trans­portauf­trag geteilt. Das Kraftwerk ist seit Ende 2016 Teil der Lausitz Energie AG (LEAG), die beim Über­gang der Vattenfall-Aktivitäten in der Lausitz auf das tschechis­che Energiev­er­sorgung­sun­ternehmen Ener­get­ický a Prumyslový Hold­ing (EPH) ent­stand. Deren Tochter EP Cargo übern­immt die logis­tis­che Abwick­lung von Schüttgut­trans­porten (Kohle, Gips, Asche).

Quelle: HSL-Logistik / Bom­bardier Trans­porta­tion