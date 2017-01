Das neue Buch aus dem Ver­lag Schweers + Wall behan­delt die Fir­mengeschichte der GmbH Lenz & Co, der Aktienge­sellschaft für Verkehr­swe­sen mit ihrer Entwick­lung zum Mis­chkonz­ern AGIV (Aktienge­sellschaft für Indus­trie und Verkehr­swe­sen), dem Verkauf an CGE bzw. Vivendi S.A. und deren Weit­er­en­twick­lung zu Con­nex, Veo­lia und trans­dev bzw. Cap­train Deutsch­land.

Der Schw­er­punkt liegt auf der Grün­dungs­geschichte der GmbH Lenz & Co. und deren Unter­gliederung in die einzel­nen Bau– und Betrieb­sabteilun­gen in Preußen (Pom­mern, West– und Ost­preußen, Schleswig, Rhein­land, Baden und Würt­tem­berg) sowie die Tochterge­sellschaften Ost­deutsche Eisen­bahn AG, West­deutsche Eisenbahn-Gesellschaft AG, Badis­che Lokal-Eisenbahnen AG, Würt­tem­ber­gis­che Neben­bah­nen AG, Deutsche Kolonial-Eisenbahn-Bau– und Betrieb­s­ge­sellschaft (Kolo­nialge­sellschaft) und Kolo­niale Bergbau-Gesellschaft (Dia­man­ten­funde in Deutsch-Südwestafrika). Ein weit­erer Schw­er­punkt ist die weit­ere Geschichte der AGV (Aktienge­sellschaft für Verkehr­swe­sen) und deren Fusio­nen 1927 und 1929 mit der All­ge­meinen Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft AG (ADEA) und der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft AG (DEAG).

Das Buch ist im EKshop.de unter diesem Link erhältlich.