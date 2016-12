DB Regio Nord: Ersatzkonzept auf der Marschbahn

245 203 durhfährt am 26.11.2016 den Bahn­hof Tor­nesch. Foto: Erik Körschen­hausen

Wie in EK 1/2017 berichtet, mussten die von der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) auf der Marschbahn Hamburg-Altona – West­er­land einge­set­zten Married-pair-Wagen nach der Fest­stel­lung von Haar­ris­sen an den Kup­plun­gen am 10.11.2016 kurzfristig abgestellt wer­den. Die Aufrechter­hal­tung des Betriebes gestal­tete sich schwierig.

Bis zum Fahrplan­wech­sel am 11.12. mietete die NOB ins­ge­samt neun­zig Wagen weit­erer Unternehmen an, darunter von Bahn Touris­tik Express, National Express und Euro Express. Vom Mut­terkonz­ern Trans­dev wur­den mit VT 701, 704 und 705 drei Trieb­wa­gen der Bau­reihe 0648 genutzt. Die zur Ver­fü­gung ste­hen­den Reisezug­wa­gen wur­den in den buntesten Kom­bi­na­tio­nen einge­setzt, was ins­beson­dere die Fotofre­unde freute.

Mit der plan­mäßi­gen Über­tra­gung der Leis­tun­gen auf das DB Regio-Unternehmen Region­al­bahn Schleswig-Holstein (RBSH) wurde in Absprache mit dem Auf­gaben­träger nah.sh ein neues Ein­satzkonzept entwick­elt. Durch den Aus­fall der Married-pair-Wagen musste die DB kurzfristig ein Ersatzkonzept entwick­eln. Ins­ge­samt sind 143 Wagen einge­plant, davon allein vierzig von DB Fer­n­verkehr. Die Region­al­bahn Schleswig-Holstein (RBSH), ein Unternehmen von DB Regio RB Nord, stellt 25 Wagen zur Ver­fü­gung. Weit­ere Fahrzeuge kom­men aus ver­schiede­nen DB Regio-Unternehmen, so von Express-Netz NRW (19 Wagen), von Südost­bay­ern­bahn (15 Wagen), von Bay­ern (10 Wagen), von Nor­dost (6 Wagen), von Süd-Ost (2 Wagen) und jew­eils ein Fahrzeug von Baden-Württemberg, Süd-West, NRW, und RAB. Da die Wagen teil­weise erst mit dem Fahrplan­wech­sel frei wur­den, kamen über­gangsweise auch je 6 Wagen von TRI und Bahn Touris­tik Express (BTE) zum Ein­satz.

Die bisher üblichen 10-Wagen-Züge sind nicht möglich, auch ent­fällt das Stärken bzw. Schwächen der Züge. Das Konzept sieht zehn Umläufe und einen Reservepark vor. Zur Sta­bil­isierung des Fahrplans erfolgt in Hamburg-Altona eine über­schla­gende Wende (77 statt 17 Minuten). Die Parks wer­den aus sechs bis acht Wagen gebildet. Die Fahrzeuge sind nicht kli­ma­tisiert, der 1. Klasse-Anteil ist geringer. Da die Wagen Drehfalt– statt Automatik­türen haben, die auch keinen bar­ri­ere­freien Ein­stieg erlauben, kann es zu Hal­tezeitüber­schre­itun­gen kom­men. Auf­gaben­träger wie Betreiber hof­fen jedoch, dass die Fahrzeitre­ser­ven Ver­spä­tun­gen reduzieren.

245 213 bei Hal­sten­bek am 27.11.2016. Foto: Erik Körschen­hausen

Das Fahrplanange­bot wird trotz allem deut­lich verbessert. Zwis­chen Hamburg-Altona und Husum wird ein fes­ter Stun­den­takt ange­boten. Neben den Sys­temhal­ten gibt es zusät­zliche Halte in Glück­stadt, Wilster, Burg, St. Michaelis­donn und Mel­dorf während der frühen Mor­gen­stun­den und abends. Für die Durch­führung der IC– und Autozüge wer­den täglich bis zu vier Züge nördlich von Husum um 15 Minuten ver­schoben, der Halt Mor­sum ent­fällt. Zwei weit­ere Züge wer­den um 30 Minuten ver­schoben.

Das Fahrplanange­bot zwis­chen Niebüll und West­er­land kann in der Som­m­er­sai­son (April bis Okto­ber) verdichtet wer­den. Ins­ge­samt fünf Züge wer­den neu ange­boten bzw. der Verkehrszeitraum aus­geweitet.

Als RE-Linie 60 wer­den zwei Sprinter-Zugpaare für Tage­saus­flü­gler an den Som­mer­woch­enen­den zwis­chen Hamburg-Altona und West­er­land verkehren. Sie hal­ten nur in Husum, Niebüll, Klanxbüll, Mor­sum und Kei­tum und benöti­gen für die 238 km lange Strecke zwei Stun­den 36 Minuten. Im Juli und August gibt es mit RE 4191/4190 an den Woch­enen­den ein Sprinter-Zugpaar West­er­land – Ham­burg Hbf – West­er­land, das zusät­zlich in Heide (Holst) hält und in Ham­burg gute Anschlüsse an das Fer­n­verkehrsnetz bietet. Die Lage der RB-Linie 62 Heide (Holst) – Itze­hoe wird um 30 Minuten ver­schoben, wodurch Anschlüsse an die RB-Linie 61 von/nach Ham­burg Hbf sowie in Heide (Holst) wieder an die RB-Linie 63 Büsum – Neumün­ster mit kurzen Über­gangszeiten hergestellt wer­den. Die RB-Linie 62 verkehrt abends eine Stunde länger bis ca. 22 Uhr, danach übern­immt die RE-Linie 6 die Halte. Welche Fahrzeuge neben den drei VT auf der RB-Linie 62 zum Ein­satz kom­men, wird derzeit geprüft.

Ende Sep­tem­ber hat DB Regio den ersten von 15 Married-pair-Zügen sowie die drei VT über­nom­men. Ab dem Fahrplan­wech­sel wird die Instand­hal­tung im Werk Hamburg-Langenfelde und Neumün­ster durchge­führt. Die NOB soll jedoch Dien­stleis­tun­gen im Bere­ich Tanken, Fahrzeu­gab­stel­lung, Außen­reini­gung sowie Ver– u. Entsorgung in Husum erbrin­gen.

Jür­gen Lorenz