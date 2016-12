Der HEIDE-EXPRESS unter­wegs. Fotos: Dierk Lawrenz



Der Niko­laus fährt mit dem HEIDE-EXPRESS auf der Bleckeder Klein­bahn.

Bei den tra­di­tionellen Niko­laus­fahrten steigen unter­wegs der Niko­laus und seine Helfer ein und verteilen Geschenke an die Kinder im Zug. Zuvor brin­gen die Mitar­beiter des HEIDE-EXPRESS Sie in den fes­tlich geschmück­ten Wag­gons in wei­h­nachtliche Stim­mung. Auch Musiker sind mit an Bord. Für das leib­liche Wohl ist eben­falls gesorgt.

Der Nikolaus-Express startet am Son­ntag, 11. Dezem­ber 2016 in Lüneb­urg (DB-Bahnhof), Gleis 4/5 um 11:40 Uhr und um 14:40 Uhr. Die Fahrten dauern jew­eils etwa zwei Stun­den. Nähere Infor­ma­tio­nen sind unter diesem Link zu finden.