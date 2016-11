Mehr als 60 Jahre bilde­ten die Triebzüge der Bau­reihe 471/871 das Rück­grat der Ham­burger Gleichstrom-S-Bahn. Ein­set­zen­der Vol­lzug aus zwei 471 mit Jägermeister-Werbung auf der Berufsverkehrslinie S11 von Ohls­dorf nach Blanke­nese.

In den späten 80er Jahren wurde es klar, dass die Ham­burger S-Bahn drin­gend eine neue Fahrzeug-Generation als Ersatz für den schon sehr stark ver­al­teten Trieb­fahrzeug­park brauchte. Die fast über 60 Jahre im Ein­satz ste­hende Bau­reihe 471 (ehe­mals ET 171) und deren Nach­fol­gerin, die Bau­reihe 470 (ex. ET 170) mußten drin­gend abgelöst wer­den.

Im August 1997 wur­den die ersten 474 in den Fahrgastein­satz auf der S1 einge­fädelt. Noch mit dem roten S-Bahnlogo verse­hen, passiert ein jungfräulicher 474-Vollzug den ehe­ma­li­gen Güter­bahn­hof Rissen-Ölweiche kurz vor Wedel.

Daher forcierte die dama­lige Deutsche Bun­des­bahn als Betreiber der Ham­burger Gleichstrom-S-Bahn die Entwick­lung der neuen Bau­reihe 474 (anfangs als „Pro­jekt ET 490“ geplant) und ver­gab 1994 den Auf­trag an den „Haus­liefer­an­ten“ Linke-Hofmann-Busch (LHB) in Salzgit­ter als Kosor­tialführer (ver­ant­wortlich für den Mechanteil) und der dama­li­gen ABB Hen­schel AG (Elek­tro– und Leit­tech­nik) in Form von 45 dre­it­eili­gen Ein­heiten.

Beide aktuellen S-Bahnbaureihen auf einem Blick in Altona. Ein– und aus­fahrende 474 der S3 und S31 passieren abgestellte 472/473 der HVZ-Linien S2 und S11.

Die ersten drei Triebzüge ver­ließen 1996 die Werk­shallen der LHB in Salzgit­ter. Ein Novum war auch die Lack­ierung dieser Züge in den Far­ben der Ham­burger U-Bahnbaureihe DT4 in weiß/hellgrau mit roten und dunkel­grauen Abset­zstreifen. Ham­burg wollte eine ein­heitliche Lack­ierung für ihre Schnell­bah­nen ein­führen, was aber nach vier Zügen der Bau­reihe 474 schnell­stens gestoppt wurde, weil es dem dama­li­gen Bah­nchef Heinz Dürr nicht paßte. So wur­den die Züge in den damals neuen Regio-Farben Rot mit weißen Türen und Streifen lack­iert und aus­geliefert. Die ersten vier Züge in der U-Bahnlackierung wur­den tat­säch­lich auch schnell wieder zur Umlack­ierung in den Regio-Farben nach Salzgit­ter über­führt.

Zwei 474 machten eine zeit­lang Wer­bung für eine große Bauausstel­lung in Ham­burg. Hier rauschen beide Ein­heiten vere­int mit einer drit­ten roten Ein­heit als Langzug nach Stade, wobei die dritte Ein­heit nur bis Neu­graben mitläuft.

Zur Zeit der Aus­liefer­ung und Test­fahrten der ersten Triebzüge 1996 in Ham­burg wurde eine zweite Serie mit 58 Ein­heiten bestellt. Somit sind dann 103 Ein­heiten für die Ham­burger S-Bahn im Ein­satz, eine enorme Stück­zahl.

Bei den Test­fahrten und ersten Fahrgastein­sätzen auf der grü­nen S1 von Pop­pen­büt­tel nach Wedel stellte man zu starke Fahrzeugkas­ten­vi­bra­tio­nen ab einer bes­timmten Höch­st­geschwindigkeit, schwere Türstörun­gen, Lüf­tung­sprob­le­men und häu­fige Motore­naus­fälle fest – die dann zu einem Liefer­stopp der neuen Züge führte. Diese Prob­leme tauchten auch nur auf, weil für die Bau­reihe 474 keine Pro­to­typen gebaut wur­den, um diese Kinderkrankheiten auszumerzen. 1998 bekam man diese Prob­leme in den Griff und so wurde der Liefer­stopp aufge­hoben.

Zwei Vol­lzüge der S1 im mit­tler­weile kom­plett zuge­bauten Kopf­bahn­hof Blanke­nese. Der hin­tere Zug bestand aus den Wer­bezü­gen „Grünes Ham­burg“ und „HSV Hand­ball – Deutscher Meis­ter“.

Mit dem 474 / 874 (der antrieb­slose Mit­tel­wa­gen, der ursprünglich nach Ham­burger Gepflo­gen­heiten die erste Klasse führte, wird als Bau­reihe 874 geführt) wurde die bish­erige Betrieb­smeth­ode ver­lassen, dass alle Triebzug­bau­rei­hen untere­inan­der mech­a­nisch und elek­trisch kup­pel­bar sind. Bisher kon­nten die „Alt­bauzüge“ 471 und 470 mit den Zügen der 472/473 (62 Triebzüge der Nach­fol­ge­bau­reihe aus den 70er/80er Jahren) gekup­pelt und gefahren wer­den. Zum Beispiel fuhren auf den schnellen Lin­ien S21 und S3 die 470 in gemis­chter Trak­tion mit den 472/473 bis zu drei Ein­heiten als Langzüge. Die BR 474 kon­nte und durfte nicht mit den älteren Zügen gekup­pelt und gefahren wer­den, nur die mech­a­nis­che Kup­plung ist erlaub, wenn liegenge­bliebene Züge abgeschleppt bzw. weggeschoben wer­den soll­ten — aber ohne Fahrgäste.

Ein– und aus­fahrende 474-Vollzüge auf der Linie S1 am Verkehrsknoten Berliner Tor.

Tech­nisch sind bis zu drei Ein­heiten der BR 474 zu einem Langzug kup­pel­bar, was auch häu­fig im Berufsverkehr auf der stark belasteten Har­burger S-Bahnlinie S3 prak­tiziert wird.

Auch von der Voll­wer­bung wer­den die 474 nicht ver­schont. Dieser Triebzug 474 034 trug nur eine kurze Zeit Voll­wer­bung für das fün­fjährige Beste­hen der Ham­burger Flughafen-S-Bahn. Hier beim Ver­lassen des Ham­burger Haupt­bahn­hof nach einer Präsen­ta­tions­fahrt.

Kurz vor der Jahrtausendwende wurde beschlossen, die Har­burger S-Bahn bis nach Stade zu ver­längern und zwar im Wech­sel­strom­be­trieb auf den Fern­bah­n­gleisen. Nach dem ersten Wech­sel­strom­be­trieb mit Ober­leitung auf der ein­sti­gen Hamburg-Altonaer Stadt– und Vorort­bahn – der Keimzelle der Ham­burger S-Bahn – was 1955 eingestellt wurde und fol­glichem rein­ras­sigem Gle­ich­strom­be­trieb per drit­ter Schiene neben dem Gleis. sollte dann wieder eine Wechselstrom-S-Bahn in Ham­burg fahren.

Reg­ulär sind bis jetzt die Zweisys­temzüge nur auf dem Stader Ast im Wech­sel­strom­be­trieb zu sehen, wie hier bei Neu Wulm­storf.

… oder in Dollern beim Passieren des ehe­ma­li­gen Bahn­hof­s­ge­bäudes.

Anstatt eine neue Bau­reihe zu entwick­eln wur­den 2006 und 2007 einige Züge der BR 474 zu Zweisys­temzü­gen umge­baut (33 Ein­heiten) bzw. neuge­baut (9 Ein­heiten), die for­tan als 474.3 geführt wur­den. Deren Mitel­wa­gen beka­men die Wech­sel­stro­maus­rüs­tung wie einem Trans­for­ma­tor, weit­ere Elek­trik und einem versenkbaren Dachstromab­nehmer. Da dadurch das Gewicht des Mit­tel­wa­gens steigerte, mussten auch neue Lauf­drehgestelle gebaut wer­den, die auch einen ein­heitlichen Rad­durchmesser und Scheiben­brem­sen wie die Trieb­drehgestelle der bei­den End­wa­gen erhiel­ten. Bisher wiesen die brem­slosen (!) Lauf­drehgestelle kleinere Räder – was man an den nicht umge­bauten Ein­sys­temzü­gen gut erken­nen kann. Mit diesen Zügen wird die S3 seit Dezem­ber 2007 bis Stade gefahren.

Im gefühlten Minu­ten­takt don­nern die 474 auf den Lin­ien S3 und S31 über die imposan­ten Elb­brücken. Zwei Vol­lzüge begeg­nen sich auf den Süderelb­brücken.

Um 2013 wurde das Pro­jekt „ET 474 Plus“ vorgestellt. Der mod­ernisierte Pro­to­typ wies erst­mals für die Ham­burger S-Bahn einen kom­plett durchgängi­gen dre­it­eili­gen Zug. Neben der Erneuerung der kom­plet­ten Elek­trik und weit­eren Teilen war auch die Kli­maan­lage ein wichtiger Punkt. Da aber dieser Zug durch die neue Kli­maan­la­gen viel zu schwer wurde musste eine neue Zulas­sung dieser Züge angestrebt wer­den, aus Zeit– und Kosten­grün­den wurde es fal­l­en­ge­lassen und so wurde der erste mod­ernisierte Triebzug ohne Kli­maan­la­gen in Betrieb genom­men. Der Serienum­bau aller 111 Triebzüge läuft seit Feb­ruar 2016 auf vollen Touren. Monatlich wer­den eins bis zwei Triebzüge erneuert.

Ab 2016/2017 wird dann eine Nach­fol­ge­bau­reihe 490 auf den Ham­burger S-Bahngleisen erscheinen. Vor­erst sind 60 Ein­heiten in Ein– und Zweisys­temaus­führung für die geplanten S-Bahnstrecken nach Ahrens­burg und Kaltenkirchen bestellt. Mit denen soll auch die Bau­reihe 472/473, die noch mit 52 Ein­heiten einen Großteil des Betriebes aufrechter­hält, abgelöst wer­den.

Text/Aufnahmen: Erik Körschen­hausen

Unser Tipp zum Weit­er­lesen:

(Durch einen Klick auf die Abbil­dun­gen erhal­ten Sie weit­ere Infor­ma­tio­nen!)

Unser DVD-Tipp:

(Durch einen Klick auf die Abbil­dun­gen erhal­ten Sie weit­ere Infor­ma­tio­nen!)