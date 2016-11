Foto: Rhein­Cargo / Heiko Meyer



Die Rhein­Cargo, Deutsch­lands größte pri­vate Güter­bahn, stärkt ihre Lok– Flotte für den Schienengüter­fer­n­verkehr. Mit dem Kauf von zehn neuen elek­trischen Loko­mo­tiven des Typs BOM­BARDIER TRAXX AC3 mod­ernisiert das Unternehmen seinen Fuhrpark und schafft die Basis für mehr umwelt­fre­undliche Trans­porte auf der Schiene. Am 25.11.2016 die ersten Maschi­nen aus­geliefert.

„Rhein­Cargo steht für zuver­läs­sige, effiziente und nach­haltige Logis­tik­lö­sun­gen. Wir freuen uns, dass wir das Ange­bot für unsere Kun­den in Zukunft weiter verbessern kön­nen. Mit den neuen Loko­mo­tiven investieren wir in unsere Pro­duk­tion­squal­ität und stärken unsere deutsch­landweite Präsenz“, betont Daniel Jacobs, Leiter Fahrzeug­man­age­ment bei Rhein­Cargo.

Am Fre­itag ver­gan­gener Woche wur­den im Werk Kas­sel des Bahntechnik-Herstellers Bom­bardier Trans­porta­tion die ersten drei von ins­ge­samt zehn elek­trischen Loko­mo­tiven der neuesten Gen­er­a­tion vom Typ TRAXX AC3 (Bau­reihe 187) an Rhein­Cargo aus­geliefert. Die restlichen sieben Maschi­nen sollen bis Ende dieses Jahres in Dienst gestellt wer­den. Rhein­Cargo wird die bis zu 140 Stun­denkilo­me­ter schnellen E-Loks im bun­desweiten Fer­n­verkehr ein­set­zen und damit unter anderem Mineralöl-, Baustoff– und Con­tain­erzüge befördern.

Der Erwerb der zehn E-Loks ist für die 2012 gegrün­dete Rhein­Cargo die bis­lang bedeu­tend­ste Investi­tion in den eige­nen Fuhrpark. Ab Ende 2013 hatte das Unternehmen zunächst in die Mod­ernisierung seiner Diesel-Lok-Flotte investiert und vol­lzieht nun den näch­sten Schritt.

„Rhein­Cargo betreibt eine der mod­ern­sten Flot­ten im Schienengüter­verkehr in Deutsch­land. Die neuen Loks sind eine sehr gute Ergänzung für unseren beste­hen­den Pool. Wir senken damit das Durch­schnittsalter unserer Streck­en­loko­mo­tiven auf rund acht Jahre. So kön­nen wir für unsere Kun­den beson­ders umwelt­fre­undliche und zuver­läs­sige Trans­porte durch­führen“, erläutert Daniel Jacobs, Leiter Fahrzeug­man­age­ment.

Die Loko­mo­tiven wur­den bei Bom­bardier in Kas­sel mon­tiert. Die Wagenkästen kom­men aus Wrocław (Polen), die Drehgestelle aus Siegen. Antriebs-, Steuerungs– und Sicher­heitssys­teme wur­den in Mannheim und Hen­nigs­dorf sowie in Västeras (Schwe­den) hergestellt. Mike Niebling, Direc­tor Sales Bom­bardier Trans­porta­tion: „Mit der TRAXX AC3-Lokomotive kön­nen wir unseren Kun­den eine Loko­mo­tive bieten, die Ökonomie und Ökolo­gie vere­inigt sowie eine hohe betriebliche Ver­füg­barkeit aufweist. Wir danken allen Beteiligten für die gute Zusam­me­nar­beit, die die pünk­tliche Zulas­sung der für diese Loko­mo­tiven benötigten Soft­ware ermöglichte.“

Quelle: Rhein­Cargo