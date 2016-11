Foto: Dierk Lawrenz



Die Öster­re­ichis­chen Bun­des­bah­nen (ÖBB) und die Deutsche Bahn (DB) haben heute im Rah­men einer gemein­samen Ver­anstal­tung ihre jew­eili­gen Nachtzugkonzepte für den Nor­den vorgestellt. Zum Fahrplan­wech­sel am 11. Dezem­ber wer­den die ÖBB ihr Nachtreisezugnetz deut­lich aus­bauen. Die DB konzen­tri­ert sich kün­ftig auf nachts fahrende IC– und ICE-Züge und weitet ihr Ange­bot in diesem Bere­ich aus.

„Auch in Zukunft wird es ein attrak­tives Nachtreiseange­bot in Deutsch­land geben“, so Berthold Huber, DB-Vorstand Verkehr und Trans­port. „Die Nachtreisekonzepte bei­der Unternehmen sich­ern ein vielfältiges Ange­bot für unter­schiedliche Reisebedürfnisse: Mit kom­fort­ablen Sitzmöglichkeiten in unseren Nacht-IC/ICE, aber auch mit den klas­sis­chen Liege– und Schlafwa­gen der ÖBB. Wir freuen uns, die ÖBB als erfahrener Dien­stleis­ter und Ver­trieb­spart­ner tatkräftig zu unter­stützen.“

Ankunft eines Nachtzuges in Hamburg-Harburg mit 1116 064 der ÖBB. Foto: Dierk Lawrenz

Das Nacht-Angebot der DB für Nord­deutsch­land

In Ham­burg, Bre­men und Nieder­sach­sen wird die DB ab 11. Dezem­ber in jeder Nacht sechs IC– Fahrten anbi­eten. Neu ist ein Nacht-IC zwis­chen Ham­burg und Basel. Die bish­erige Fahrt um 19:46 Uhr ab Ham­burg wird kün­ftig über Köln hin­aus via Koblenz, Frank­furt und Karl­sruhe nach Basel ver­längert. Mit Ankunft um 06:22 Uhr beste­hen opti­male Anschlüsse ins Schweizer Netz oder nach Mai­land. Die Gegen­rich­tung startet um 23:13 Uhr und erre­icht Ham­burg um 10:13 Uhr. Auch auf der Nord-Süd-Achse via Han­nover und Göt­tin­gen wird der Nachtverkehr aus­geweitet: Ab Ostern verkehren auf dieser Route auch fre­itags– und sam­stagsabends Züge zwis­chen Ham­burg und Basel. Bis­lang wurde diese Rela­tion nur in der Nacht von Son­ntag auf Mon­tag bedi­ent.

Das Ser­vicekonzept in den Zügen ist auf die Bedürfnisse nachts Reisender abges­timmt: Bei einem Großteil der einge­set­zten Wagen wird das Licht ged­immt, die Durch­sagen­texte wer­den deut­lich verkürzt, um schlafende Fahrgäste möglichst wenig zu stören, und ein Großteil des Zuges wird als Ruhe­bere­ich gel­ten. In den Zügen wer­den alle Fahrkarten und Ange­bote des Fer­n­verkehrs anerkannt, wie Sparpreise, Bah­n­Cards und Monatskarten. Die Nutzung der neuen Verbindun­gen ist damit so ein­fach wie im Tagesverkehr.

Das Ange­bot an Nacht-IC/ICE im Überblick

4 beste­hende Nachtverbindun­gen:

· ICE Dortmund–Frankfurt(M)–München

Dortmund–Frankfurt(M)–München · IC Hamburg–Köln–Frankfurt

Hamburg–Köln–Frankfurt · IC Hamburg–Kopenhagen (im Som­mer)

Hamburg–Kopenhagen (im Som­mer) · ICE Basel/München–Frankfurt–Hamburg (am Woch­enende)

4 neue Nachtverbindun­gen:

· IC Basel–Köln–Hamburg

Basel–Köln–Hamburg · IC Köln–Berlin (saisonal weiter nach Binz)

Köln–Berlin (saisonal weiter nach Binz) · IC Berlin–Leipzig–Stuttgart–München (Berlin–Stuttgart nur Som­mer)

Berlin–Leipzig–Stuttgart–München (Berlin–Stuttgart nur Som­mer) · IC Basel–Frankfurt–Hamburg (am Woch­enende)

3 neue, ergänzende Tagesrand-Verbindungen:

· ICE Frankfurt–Amsterdam

Frankfurt–Amsterdam · EC Leipzig–Prag

Leipzig–Prag · IC Ulm–München

Quelle: Deutsche Bahn AG