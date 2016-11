Foto: AAR/Stadler



Ab Dezem­ber 2019 sind die Fahrgäste von AAR bus+bahn in neuen kom­fort­ablen Zügen unter­wegs. Die Wynen­tal– und Suhrental­bahn bestellt dafür bei Stadler 5 dre­it­eilige Züge mit einer Länge von je 60 Metern.

AAR bus+bahn baut das Netz für zusät­zliche Fahrgäste und mehr Kom­fort aus. Mit der Beschaf­fung der Züge wer­den auch beim Roll­ma­te­r­ial die Voraus­set­zun­gen geschaf­fen, um die zunehmende Nach­frage bewälti­gen zu kön­nen.



Inter­na­tionale Auss­chrei­bung

Nach einer Auss­chrei­bung nach öffentlichem Beschaf­fungsrecht hat der Ver­wal­tungsrat der Wynen­tal– und Suhrental­bahn AG (WSB) den Auf­trag für die fünf Züge an Stadler vergeben. Zuvor wurde eine gemein­same Beschaf­fung mit anderen Meter­spur­bah­nen geprüft, um von guten Kon­di­tio­nen prof­i­tieren zu können. Kas­par Hem­meler, Präsi­dent des Ver­wal­tungsrates der Wynen­tal– und Suhrental­bahn AG, dazu: „Die Offerte von Stadler überzeugt durch ein gutes Kosten-/Nutzenverhältnis.“ Das Auf­tragsvol­u­men für die fünf Züge beträgt rund 50 Mil­lio­nen Franken inkl. Reserve­ma­te­r­ial. Zudem besteht eine Option für den Kauf von zehn weit­eren Zügen.



Neue, kom­fort­able Fahrzeuggen­er­a­tion

Die neuen Züge mit einer Länge von 60 Metern umfassen je drei Wagen und sind durchgängig bege­hbar. Das Platzange­bot ist mit 113 Sitz– und 289 Stehplätzen fast dop­pelt so gross wie bei den 40 Meter lan­gen Zügen, die heute im Ein­satz sind. Alle Züge sind kli­ma­tisiert sowie mit elek­tro­n­is­cher Fahrgastin­for­ma­tion und einem mod­er­nen Zugsicherungssys­tem aus­gerüstet. Der hohe Nieder­flu­ran­teil ermöglicht einen ein­fachen und bar­ri­ere­freien Ein– und Ausstieg für alle Fahrgaäste. Die grosszügi­gen Mul­ti­funk­tion­s­abteile in den Zwis­chen­wa­gen bieten genügend Platz für Kinder­wa­gen, Roll­stühle, Gepäck und Fahrräder. Alle Kom­po­si­tio­nen ver­fü­gen über ein 1.- Klasse-Abteil.

Math­ias Grü­nen­felder ergänzt: „Mit diesen Zügen kön­nen wir unseren Fahrgästen wieder den gewün­schten Kom­fort bieten. Sie entsprechen in allen Belan­gen den Anforderun­gen eines mod­er­nen Vorort­bahn­be­triebs“. Die Roll­ma­te­ri­albeschaf­fung ist zudem ein wichtiger Beitrag zur Bewäl­ti­gung des kün­fti­gen Mehrverkehrs, so Grü­nen­felder weiter.



Im Ein­satz ab Ende 2019

Die neuen Fahrzeuge sind voraus­sichtlich ab Fahrplan­wech­sel im Dezem­ber 2019 im Ein­satz. Sie ergänzen die beste­hende Flotte und sollen zur Ent­las­tung der älteren Kom­po­si­tio­nen einge­setzt wer­den, die noch für Ange­bot­ser­weiterun­gen zum Ein­satz kom­men.



Queller: AAR / Stadler