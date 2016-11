Ein Schlafwa­gen der MITROPA. Foto: Samm­lung Theurich



Heute vor 100 Jahren wurde in Berlin die MITROPA gegrün­det.

Unter dem Vor­sitz von Dr. Arthur von Gwin­ner, dem Vor­sitzen­den der Deutschen Bank, findet die erste Gen­er­alver­samm­lung der „Mit­teleu­ropäis­chen Schlafwa­gen– und Speisewagen-Aktien-Gesellschaft“, kurz MITROPA, in der Mauer­straße 39 in Berlin. statt. Ziel der Gesellschaft ist sowohl der Erwerb als auch der Betrieb von Schlaf-, Speise– und Luxu­swa­gen, um damit „(…) den gesamten Schlaf– und Speisewa­gen­be­trieb sowie den Betrieb der Luxu­szüge in Deutsch­land, Öster­re­ich und Ungarn zu übernehmen“.

Im MITROPA-Speisewagen. Foto: Samm­lung Theurich

Foto: Samm­lung Theurich

Am 1. Jan­uar 1917 nimmt die MITROPA den Betrieb auf und erwirbt im Ver­lauf des Jahres ins­ge­samt 252 Speisewa­gen vor allem der CIWL/ISG mit einem Wert von über 6,5 Mio. Mark. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Gesellschaft in der DDR beste­hen und betrieb dort u. a. auch Rast­stät­ten und Hotels.

Quelle: EK-Chronik 11/2016, EAW

Eine Speisewa­gen der MITROPA. Foto: Samm­lung Theurich

