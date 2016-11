Foto: Miniatur Wun­der­land



Anlässlich des Inter­na­tionalen Tags der Mod­elleisen­bahn ver­anstal­tet das Miniatur Wun­der­land für alle Kinder bis 15 Jahren am Fre­itag, den 02.12.2016 von 10:00–19:00 Uhr einen knif­fli­gen und span­nen­den Wettstreit rund um das Thema Mod­elleisen­bahn.

Für die Teil­nahme sollte man ca. eine Stunde Zeit ein­pla­nen. Eine Anmel­dung ist zwin­gend erforder­lich.

Zu gewin­nen gibt es viele Sofort­preise, zudem haben alle angemelde­ten Teil­nehmer an diesem Tag freien Ein­tritt in das Wun­der­land.

Im Rah­men des Inter­na­tionalen Tags der Mod­elleisen­bahn hat das Miniatur Wun­der­land die Moba­lympics ins Leben gerufen.

ABER WAS HAT ES DAMIT EIGENTLICH AUF SICH?

Bei den Moba­lympics han­delt es sich um einen span­nen­den Wettstreit rund um das Thema Mod­elleisen­bahn, bei dem das Modelleisenbahn-Starterpaket „Mein Start mit Märklin“ im Mit­telpunkt steht. Unser Ziel ist es euch zu zeigen, was man mit diesem Paket witziges anstellen kann. Wir haben uns daher 10 knif­flige Spiele aus­gedacht, welche man ganz leicht mit dem Starter­paket zu Hause selbst nach­bauen kann. Eine Anleitung dazu bekommt ihr am Ver­anstal­tungstag vor Ort und im Nach­gang auch hier auf dieser Seite.

ABLAUF AM 02. DEZEM­BER

Um an den Moba­lympics teilzunehmen müsst ihr euch im Vor­feld für ein Zeit­fen­ster anmeldet. Zu jeder vollen Stunde startet eine neue Spiel­runde mit max­i­mal 30 Teil­nehmer. Es ist zwin­gend erforder­lich, dass Ihr pünk­tlich erscheint (min. 15 Minuten vor eurer reservierten Zeit), anson­sten kann es sein, dass ihr nicht mit­spie­len könnt bzw. bis zur näch­sten Spiel­runde warten müsst.

Vor Ort werdet ihr in drei Alters­grup­pen eingeteilt: 0–6 Jahre, 6–12 Jahre und 12–15 Jahre. In diesen Alters­grup­pen tretet ihr gegeneinan­der an. Nach einer Spiel­runde (also nach 10 Spie­len) gibt es für den oder die Siegerin in der jew­eili­gen Alter­sklasse einen tollen Sofort­gewinn. Zudem habt ihr die Chance auf den großen Tage­spreis.

Im Anschluss (oder auch vor der Teil­nahme) an den Moba­lympics dür­fen alle Teil­nehmer kosten­los in das Miniatur Wun­der­land.

Weit­ere Infor­ma­tio­nen gibt es unter diesem Link.

Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit euch!

Quelle: Miniatur Wun­der­land