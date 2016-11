Mit dem IC von West­er­land nach Ham­burg. Foto: Erik Körschen­hausen



Nahverkehrskun­den kön­nen auf der Strecke Hamburg–Westerland ab sofort auch die Fernzüge ohne Auf­preis benutzen. Darauf hat sich die DB mit dem Land Schleswig-Holstein und dem Auf­gaben­träger NAH.SH kurzfristig geeinigt. Neben den Tick­ets zum SH-Tarif wer­den auch das Quer-durchs-Land-Ticket, das Schönes-Wochenende-Ticket sowie Schwer­be­hin­derte­nausweise mit gültiger Wert­marke in den IC-Zügen und dem Sylt-Shuttle Plus anerkannt. Die Freigabe ist zunächst bis zum Fahrplan­wech­sel am 10. Dezem­ber 2016 befris­tet.

Die freigegebe­nen IC-Züge fahren ab Ham­burg Haupt­bahn­hof täglich um

11.16 Uhr, 13.16 Uhr und don­ner­stags bis son­ntags auch um 15.48 Uhr. In der Gegen­rich­tung verkehren die Züge um 9.26 Uhr und 15.26 Uhr ab West­er­land, fre­itags bis mon­tags zusät­zlich um 10.56 Uhr. Unter­wegs hal­ten die Fernzüge nur in Hamburg-Dammtor, Itze­hoe, Heide, Husum und Niebüll.

„Wir hof­fen, dass sich die Sit­u­a­tion für Pendler und Urlauber auf dem Weg nach Sylt durch die Mit­nah­meregelung etwas entspannt. Unsere IC-Züge auf der Marschbahn bieten pro Tag bis zu 3.500 zusät­zliche Sitz­plätze“, sagt Bir­git Bohle, Vor­standsvor­sitzende der DB Fer­n­verkehr AG.

Die Tarif-Freigabe gilt nicht für Fahrräder. Wegen der begren­zten Kapaz­ität an Bord der Fer­n­verkehrszüge ist zur Fahrrad­mit­nahme weit­er­hin eine Fahrrad­karte für den Fer­n­verkehr sowie eine gültige Stellplatz-Reservierung notwendig.

Vorüberge­hend Zusatzhalt in Klanxbüll

Vom 23. Novem­ber bis 10.Dezember wer­den alle IC-Züge außer­dem auch im Bahn­hof Klanxbüll hal­ten. In der let­zten Novem­ber­woche wer­den die Fahrp­lan­daten in allen elek­tro­n­is­chen Medien zur Ver­fü­gung ste­hen. Damit bieten sich ins­beson­dere Park+Ride-Nutzern weit­ere Fahrt­möglichkeiten vom Fes­t­land aus.

Der Fahrplan im Region­alverkehr ist seit dem 11. Novem­ber wegen tech­nis­cher Unter­suchun­gen an den Fahrzeug-Kupplungen stark eingeschränkt. Wegen plan­mäßiger Bauar­beiten verkehren die Fernzüge auf der Bahn­strecke nach Sylt erst seit dem 21. Novem­ber wieder.

Quelle: Deutsche Bahn