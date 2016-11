Logo und alle Fotos: Messe Sin­sheim



Europas größter Modellbahn-Event, die Inter­na­tionale Modellbahn-Ausstellung in Köln, ist das High­light der Branche! Spezial­isierte Nis­chenan­bi­eter und die namen­haften Her­steller und Fach­händler präsen­tieren live und in Action ihre vie­len exzel­len­ten Bah­n­mod­elle und tech­nisch raf­finierten Neuheiten aller Spur­weiten sowie unendlich viel Zube­hör für die kreative Anla­gengestal­tung.

Mehr als 200 Aussteller und die ideen­re­ichen Erschaf­fer vieler wun­der­schöner europäis­cher Mod­ell­bah­nan­la­gen, die mit viel Detail­ver­liebtheit hun­derte unter­halt­same All­t­ags­geschichten im Kle­in­for­mat erzählen, freuen sich auf die Modellbahn-Community und auf alle Minia­turen­fans.

Quelle: Messe Sin­sheim

Der Eisenbahn-Kurier ist in Halle 4.1 am Stand 1264 vertreten. Bis zum kom­menden Son­ntag präsen­tieren wir unser umfan­gre­iches Ver­lagspro­gramm, zahlre­iche Neuer­schei­n­un­gen und viele Schnäp­pchen. Unser neuer Gesamtkat­a­log 2017 ist eben­falls erschienen und 1 Exem­plar liegt am Stand für Sie bereit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!