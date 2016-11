Eine NOB-Zuggarnitur auf dem Hin­den­burgdamm zwis­chen Niebüll und Westerland.Foto: Erik Körschen­hausen



Nach­dem es am 6.10. bei DPN 81714 (Hamburg-Altona – West­er­land) nach der Abfahrt in Elmshorn zu einem Schaden an der Fes­ten Kup­plung eines Married-Pair-Wagens kam, hat das EBA mit Schreiben vom 10.11. die Stil­l­le­gung aller neun­zig Wagen ver­fügt. Nach dem Vor­fall wur­den bei weit­eren Wagen Auf­fäl­ligkeiten fest­gestellt.

Zum Dezem­ber 2005 lieferte Bom­bardier auf der Basis der Dop­pel­stock­wa­gen für den Ein­satz auf der Marschbahn Ham­burg – West­er­land speziell entwick­elte Reisezug­wa­gen. Bei den Married-Pair-Wagen han­delt es sich um jew­eils zwei ein­stöck­ige Fahrzeuge, die jew­eils als Ver­sorgungsmit­tel­wa­gen und Ergänzungswa­gen gebildet sind. Die Fahrzeuge sind mit einer Fes­ten Kup­plung ver­bun­den, die nur im Werk mit Spezial­w­erkzeug getrennt wer­den kann. Ein Zugver­band besteht aus min­destens je einem Ver­sorgungsmit­tel­wa­gen und einem Steuer­wa­gen bzw. Anschluss­wa­gen. Die Ergänzung auf bis zu zehn Wagen erfolgt jew­eils mit Ver­sorgungs– und Ergänzungsmit­tel­wa­gen. Steuer­wa­gen und Anschluss­wa­gen haben ein­seitig nor­male Stoß– und Zugein­rich­tun­gen. Geliefert wur­den 44 Ver­sorgungsmit­tel­wa­gen (Bpmdz 101 bis 144), 14 Ergänzungsmit­tel­wa­gen (Bpmb 301 bis 314), 15 Anschluss­wa­gen (ABpm 201 bis 215) und 17 Steuer­wa­gen (Bpmbdf 001 bis 017).

Im Som­mer 2015 waren die Zug­gar­ni­turen der NOB unterwegs.Foto: Matthias MaierAm 11.11. wur­den erste Pen­delverkehre auf Teil­strecken ein­gerichtet. Ab dem 12.11. erfol­gte die Durch­führung der RE-Linie 6 Hamburg-Altona – West­er­land mit Ersatz­parks. Hier­für stellte die NOB drei Trieb­wa­gen LINT 54 (BR 0622), die von der aus­fal­l­en­den RB-Linie 62 Itze­hoe – Heide abge­zo­gen wur­den, sowie einen von DB Regio schon länger angemieteten Park aus drei n-Wagen. DB Fer­n­verkehr stellte zwei Trieb­wa­gen der Bau­reihe 0628 aus dem Sylt Shut­tle Plus (SSP). Die Region­al­bahn Schleswig-Holstein war mit vier Umläufen aus je fünf Wagen vertreten. Hier­bei han­delte es sich um freie Wagen des Schleswig-Holstein-Express (SHE). Die Bespan­nung der lokbe­span­nten Züge erfol­gte mit der Bau­reihe 1245, teil­weise auch mit der Bau­reihe 1218. Zusät­zlich wur­den zwei Trieb­wa­gen der Bau­reihe 0628 zur Ver­fü­gung gestellt. Die NBE nord­bahn ver­stärkte die Züge der RB-Linie 61 Ham­burg Hbf – Itze­hoe (Bau­rei­hen 1429/1430) um freie FLIRT3-Einheiten.

Die Married-Pair-Wagen wer­den einer umfan­gre­ichen Über­prü­fung unter­zo­gen. Die NOB geht von einem rund drei­wöchi­gen Ersatzverkehr aus. Zum Fahrplan­wech­sel im Dezem­ber sollen die Fahrzeuge von DB Regio einge­setzt wer­den. Das Unternehmen übern­immt dann die Leis­tun­gen der NOB.

Quelle: EK