Auf der Inno­Trans in Berlin wurde in diesem Jahr ein Reisezug­wa­gen von Loco­more vogestellt. Fotos: Dierk Lawrenz



Das pri­vate Fernzu­gun­ternehmen Loco­more hat am 11.11.2016 auf seiner Inter­net­präsenz www.locomore.com den Ver­trieb seiner günstigen Fahrkarten ges­tartet.

Ab 22 € kön­nen Reisende Tick­ets inklu­sive Sitz­platzre­servierung für die Gesamt­strecke von Stuttgart über Frank­furt und Han­nover nach Berlin erwer­ben, die ab 14.12 ein­mal täglich je Rich­tung bedi­ent wird. Auf Kurzstrecken, wie z.B. Hei­del­berg – Frank­furt, bietet Loco­more Tick­ets ab 7€ an. Strecken wie Frank­furt – Han­nover gehen ab 13€ in den Verkauf. Die Preise liegen immer inner­halb einer fairen Preiss­panne, im genan­nten Beispiel der Strecke Stuttgart – Berlin zwis­chen 22 € und 65 €. Auch ohne Bah­n­Card bezahlen Kurzentschlossene bei Loco­more immer deut­lich weniger als den Bahn Card 50 ICE Flex­preis der Bahn.

Zahlre­iche Unter­wegshalte wie Hei­del­berg, Darm­stadt, Kas­sel oder Göt­tin­gen bere­ich­ern das Ange­bot und bieten nicht nur für Stu­den­ten attrak­tive Reisemöglichkeiten, z.B. um sich am Woch­enende in der Haupt­stadt vom Uni-Stress zu erholen. Wer auf sportliche Aktiv­itäten setzt und gerne mul­ti­modal unter­wegs ist, wird sich über die reservierungspflichtige Fahrrad­mit­nahme im Loco­more freuen.

An Bord schafft Loco­more u.a. durch kosten­loses WLAN ein überzeugendes Reiseer­leb­nis. Die Fahrgäste kön­nen sich für Sitze im Abteil oder im Großraum­bere­ich entschei­den. Außer­dem ste­hen indi­vidu­elle Reise­bere­iche wie Ruhe-, Fam­i­lien– oder The­menabteile zur Wahl. In den einzi­gar­ti­gen The­menabteilen, wie z.B. „Back­pack­ing“ , „Skat­spie­len“ oder „Start-up Net­work­ing“ schafft Loco­more einen Raum für Begeg­nung und ermöglicht den Reisenden das Führen von inspiri­eren­den Gesprächen und das Ken­nen­ler­nen von Gle­ich­gesin­nten.

Wer mehr Platz zum Arbeiten oder Entspan­nen benötigt, kann sich zu Preisen zwis­chen 13 € und 98 € für einen Platz im Busi­ness­abteil entschei­den. Dort wer­den nur jew­eils 3 der 6 Abteil­sitze belegt. Abgerun­det wird das Reiseer­leb­nis von Loco­more durch ein überwiegend bio-faires Cater­ing am Platz, eben­falls mit attrak­tiven Preisen, den Becher bio-fairen Kaf­fee gibt es ab 1,90€.

Loco­more sieht sich nicht primär als Konkur­rent zu anderer Bah­nun­ternehmen in Deutsch­land, son­dern glaubt vielmehr an die Weit­er­en­twick­lung und Attrak­tiv­itätssteigerung des Schienen­fer­n­verkehrs als Ganzes durch Wet­tbe­werb und neue Ideen. An diese Mis­sion glauben auch die zahlre­ichen Unterstützer, die das Unternehmen mit­tels Crowd­fund­ing überhaupt erst zum Leben gebracht haben. Hierzu Derek Ladewig, geschäftsführender Gesellschafter: „Als weltweit erstes crowd­fi­nanziertes Bah­nun­ternehmen verkör­pern wir den Wun­sch vieler, den Fer­n­verkehr auf der Schiene durch mehr Vielfalt weit­erzuen­twick­eln und kun­de­nori­en­tierter zu gestal­ten.“

Die Pre­mieren­fahrten finden am 14.12. 2016 statt. Der Zug LOC 1818 ver­läßt Stuttgart Hbf um 6.21 Uhr und erre­icht Berlin-Lichtenberg um 13.32 Uhr. Um 14.29 tritt der Zug als LOC 1819 die Rück­fahrt an und wird um 21.20 Uhr in Stuttgart erwartet.

Quelle: Loco­more GmbH & Co.KG