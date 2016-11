Foto: Erik Körschen­hausen



Heute kam es ab Betrieb­s­be­ginn zu starken Ein­schränkun­gen des regionalen Bah­n­verkehrs auf der Strecke von Hamburg-Altona nach West­er­land (Sylt) bei Hin-und Rück­fahrt.

Foto: Dierk LawrenzGrund dafür ist eine tech­nis­che Vor­sichts­maß­nahme, die ins­ge­samt 90 Niederflur-Reisezugwagen bet­rifft und voraus­sichtlich mehrere Wochen dauern wird. An einer Zug­gar­ni­tur wur­den an eini­gen Kup­plun­gen, mit denen die Marschbahn-Reisezugwagen untere­inan­der ver­bun­den sind, tech­nis­che Män­gel fest­gestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Man­gel auch an den Bauteilen weit­erer Zug­gar­ni­turen vorhan­den ist. Deshalb kann einem weit­eren Ein­satz der Fahrzeuge nicht ohne vorherige Prü­fung zuges­timmt wer­den.

Ein NOB-Triebwagen der Bau­reihe 622. Foto: Erik Körschen­hausen

Nach anfänglichen Schwierigkeiten wird auf der Bahn­strecke von Hamburg-Altona nach West­er­land (Sylt) der regionale Zugverkehr im Laufe des heuti­gen Nach­mit­tags weiter aus­geweitet. Dem Betreiber Nord-Ostsee-Bahn (NOB) ist es gelun­gen, kurzfristig Ersatz­züge zu organ­isieren, die nach und nach in den Fahrplan inte­gri­ert wer­den. Seit 14:30 Uhr wird die NOB 6 zwis­chen Itze­hoe und West­er­land (Sylt) wieder gemäß gültigem baube­d­ingtem Son­der­fahrplan bedi­ent. Es fallen lediglich die Züge 81728 zwis­chen Niebüll und West­er­land sowie 81826 zwis­chen Hamburg-Altona und Husum aus. Zwis­chen Itze­hoe und Hamburg-Altona fallen heute bis zum Betrieb­ss­chluss alle Züge der Nord-Ostsee-Bahn aus.

Am Sam­stag und Son­ntag verkehren alle im aktuell gülti­gen Son­der­fahrplan aufge­führten Züge der NOB 6 zwis­chen Ham­burg und Sylt. Auf der Linie NOB 62 wird es einen Schienen­er­satzverkehr mit Bussen geben.

„Es ist uns gelun­gen, kurzfristig Ersatz­züge bei anderen Unternehmen zu beschaf­fen“, sagt Mar­tina Sandow, Geschäfts­führerin der Nord-Ostsee-Bahn GmbH. „Zunächst vier zusät­zliche Züge wer­den im Laufe des Nach­mit­tags in den Fahrplan inte­gri­ert. Wir sind froh, dass wir zwis­chen Itze­hoe und West­er­land (Sylt) wieder fast alle Leis­tun­gen mit Zügen bedi­enen kön­nen.“

Sandow weist darauf hin, dass die Züge weit­er­hin mit ver­min­derten Kapaz­itäten unter­wegs sind: „Wir bit­ten alle unsere Fahrgäste für die Unan­nehm­lichkeiten um Ver­ständ­nis. Es tut uns auch außeror­dentlich leid, dass wir nicht die sonst übliche Zahl an Sitz­plätzen in den Ersatz­zü­gen anbi­eten kön­nen. Wir arbeiten jedoch weit­er­hin mit aller Kraft daran, weit­ere Ersatz­fahrzeuge zu beschaf­fen und so schnell wie möglich wieder so viele Züge wie möglich auf die Schiene zu brin­gen.“

Die DB stellt kurzfristig vier Loks der Bau­reihe 218 und 20 n-Wagen zur Ver­fü­gung. Foto: Erik Körschen­hausenDas Notkonzept sieht zunächst fol­gen­der­maßen aus:

Quelle: Eisen­bah­nat­las Deutsch­land, Ver­lag Schweers+Wall GmbH

Quelle: Eisen­bah­nat­las Deutsch­land, Ver­lag Schweers+Wall GmbHAbschnitt Itze­hoe — West­er­land und zurück: Seit 14:30 Uhr weit­ge­hende Bedi­enung der Strecke nach aktuell gülti­gen Bau­fahrplan mit lokbe­span­nten Zügen und Diesel­trieb­wa­gen.

Quelle: Eisen­bah­nat­las Deutsch­land, Ver­lag Schweers+Wall GmbHAbschnitt Itzehoe-Hamburg: Hier kön­nen Fahrgäste die mit zusät­zlichen Kapaz­itäten ver­stärk­ten Züge der Nord­bahn nutzen.

Linie NOB 62: Zwis­chen Heide und Itze­hoe besteht ein Buser­satzverkehr bis ein­schließlich Son­ntag.



(Karten: Eisen­bah­nat­las Deutsch­land. Ver­lag Schweers + Wall GmbH, Neuau­flage im Win­ter 2016/2017)

Fahrgäste informieren sich bitte vor Fahrtantritt über den aktuell­sten Stand des Notkonzepts unter www.nob.de<http://www.nob.de> oder beim Kun­denser­vice der NOB unter der Rufnum­mer 01807/662 662 (Die ersten 30 Sekun­den sind kosten­frei. Fes­t­netz danach 14 Ct./Min., Handy: Max. 42 Ct./Min.).

Quelle: nah.sh, NOB

(Betriebliche Änderun­gen, Fahrplanän­derun­gen seit­ens der NOB etc. bleiben aus­drück­lich vor­be­hal­ten!)