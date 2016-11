Foto: Bom­bardier Trans­porta­tion

Bom­bardier Trans­porta­tion und das öster­re­ichis­che Schienengüter­verkehrsun­ternehmen Wiener Lokalbah­nen Cargo haben einen Ver­trag über die Liefer­ung von drei BOM­BARDIER TRAXX AC3 Last Mile-Lokomotiven abgeschlossen. Der Ver­trag bein­hal­tet die kom­plette Wartung und Instand­hal­tung der Loko­mo­tiven über einen Zeitraum von acht Jahren. Des Weit­eren enthält der Ver­trag eine Option auf drei zusät­zliche Loko­mo­tiven und die Möglichkeit, den Wartungsver­trag um weit­ere 24 Jahre zu ver­längern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Wiener Lokalbah­nen Cargo als weit­eren Kun­den für die TRAXX AC3-Lokomotiven gewin­nen kon­nten und nun bere­its den zweiten Auf­trag für Loko­mo­tiven in Öster­re­ich platziert haben. Mit dem jetzt abgeschlosse­nen Ver­trag haben sich die Wiener Lokalbah­nen Cargo für eine Lösung entsch­ieden, die höch­ste Flex­i­bil­ität und Zuver­läs­sigkeit gewährleis­tet“, sagt Chris­t­ian Diewald, Geschäfts­führer, Bom­bardier Trans­porta­tion Aus­tria GmbH.

Die Wiener Lokalbah­nen Cargo stre­ichen beson­ders den Nutzen der Last Mile-Funktion für mehr Effizienz ihrer Verkehre her­aus. Die Last Mile-Funktion ermöglicht dem Betreiber, mith­ilfe eines zusät­zlichen Diesel­mo­tors und einer Bat­terie auch in Bere­ichen ohne Ober­leitung (wie zum Beispiel bei Anschlussgleisen) zu rang­ieren. So kön­nen die Wiener Lokalbah­nen Cargo auf eine zusät­zliche Diesel­loko­mo­tive verzichten. Die neuen TRAXX-Lokomotiven wer­den ab 2017 in Öster­re­ich und Deutsch­land zum Ein­satz kom­men.

Die Loko­mo­tiven wer­den von den unerr­e­icht zuver­läs­si­gen BOM­BARDIER MITRAC-Traktionsstromrichtern angetrieben. Das fortschrit­tliche MITRAC-Steuerungssystem bietet eine sichere und energieef­fiziente Trak­tion­skraft und ist damit ein Garant für nach­haltige Mobil­ität. MITRAC-Systeme treiben weltweit über 3.000 Loko­mo­tiven an.

Quelle: Bom­bardier Trans­porta­tion