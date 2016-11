Abfahrt in Wernigerode-Westerntor. Foto: Dierk Lawrenz



Ab dem 7. Novem­ber tritt bei der Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB) der neue Win­ter­fahrplan in Kraft. Auch in diesem Jahr wer­den darin wieder baube­d­ingte Streck­ensper­run­gen in den kom­menden vier Wochen berück­sichtigt. Zur besseren Ori­en­tierung für die Fahrgäste erscheinen in diesem Jahr daher erneut zwei Druck­ver­sio­nen des Fahrplans für die Zeiten während und nach den Streck­ensper­run­gen.

Die neue Win­ter­fahrplan­pe­ri­ode 2016/17 dauert bis zum 28. April 2017. Während der Feri­en­ter­mine und der Feiertage wer­den erneut bis zu neun plan­mäßige Dampfzug-Paare auf der Brock­en­strecke unter­wegs sein. Wie bere­its in den Vor­jahren wird die HSB auch wieder umfan­gre­iche Bauar­beiten auf ihrem Strecken­netz durch­führen. Dazu wer­den im Zeitraum vom 7. Novem­ber bis zum 2. Dezem­ber die Selke­tal­bahn sowie die Harz­quer­bahn zwis­chen Drei Annen Hohne und Ilfeld Nean­derklinik ges­perrt. Für die ent­fal­l­en­den Zugverbindun­gen findet kein Schienen­er­satzverkehr statt. Alter­na­tiv kön­nen die beste­hen­den Linienbus-Verbindungen genutzt wer­den. Um die Auswirkun­gen so ger­ing wie möglich zu hal­ten, wurde für die Vollsper­run­gen auch in diesem Jahr wieder über­wiegend der Monat Novem­ber gewählt, in dem die betrof­fe­nen Verbindun­gen nur rel­a­tiv schwach aus­ge­lastet sind.

Auf der Selke­tal­bahn wird es wiederum eine win­ter­liche Dampfzug­pause geben, um dafür im Gegen­zug mehr dampfge­führte Fahrten in der touris­tisch stärker fre­quen­tierten Som­mer­fahrplan­pe­ri­ode zu ermöglichen. Vom 5. bis zum 9. Dezem­ber und vom 12. bis 16. Dezem­ber verkehren daher auf den Rela­tio­nen Quedlin­burg – Gern­rode – Eis­felder Talmühle bzw. – Has­selfelde sowie Alex­is­bad – Harzgerode auss­chließlich Trieb­wa­gen. An den Woch­enen­den 3./4. sowie 10./ 11. Dezem­ber kom­men die Dampfloko­mo­tiven und ab dem 17. Dezem­ber dann wieder täglich auch auf der Selke­tal­bahn zum Ein­satz. Das tägliche durchge­hende Dampfzug­paar von Nord­hausen auf den Brocken und zurück wird ab dem 3. Dezem­ber wie gewohnt auf der Harz­quer­bahn unter­wegs sein.



Bed­ingt durch die baube­d­ingten Streck­ensper­run­gen ergeben sich auch wieder zwei zeitliche Winterfahrplan-Abschnitte. Um den Fahrgästen eine bessere Ori­en­tierung zu ermöglichen, wird es dazu zwei optisch unter­schiedliche Druck­ver­sio­nen für beide Phasen des neuen Win­ter­fahrplans geben. Die erste gilt vom 7. Novem­ber bis zum 2. Dezem­ber 2016, die zweite ist anschließend vom 3. Dezem­ber bis zum 28. April 2017 gültig.

Nähere Infor­ma­tio­nen zum neuen Win­ter­fahrplan sowie zur umfan­gre­ichen Ange­botspalette der HSB sind in allen Fahrkarte­naus­gaben und Dampflä­den, tele­fonisch unter 03943/ 558–0 sowie auf der Home­page des Unternehmens unter www.hsb-wr.de erhältlich.



Foto (HSB): Dampfzug der Brock­en­bahn bei Drei Annen Hohne.