Foto: EK



Her­zlich Willkom­men auf Europas pop­ulärster und schön­ster Mod­ell­baumesse! Die Aussteller, Clubs und Vere­ine aus ganz Europa lieben die beson­dere Atmo­sphäre ihrer Messe, der FASZ­I­NA­TION MOD­ELL­BAU FRIEDRICHSHAFEN im Dreilän­dereck. Und sie zeigen dem Pub­likum in den großen, licht­durch­fluteten Messe­hallen, im Foyer und Innen­gelände sowie auf dem beliebten Außen­gelände mit Messe-See und direk­tem Zugang zum Fluggelände alles was das Mod­ell­bauer­herz höher schla­gen lässt. Ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft, jedes Jahr lässt sich die Com­mu­nity für jede einzelne Mod­ell­baus­parte wieder neue spek­takuläre Vor­führun­gen und Shows ein­fallen.

Megahigh­light ist dabei die Flugshow „Stars des Jahres“: Sie ist die renom­mierteste Ver­anstal­tung der Mod­ell­flieger mit den exzel­len­ten Flugshows der Welt-, Europa– und deutschen Meis­ter. Während die Indoor-Flugschau durch Inno­va­tion und Fun besticht, überzeu­gen die Truck­par­cours mit ihren bril­lanten, detail­ge­treuen Funk­tion­s­mod­ellen in Action. Am 400 m² super­großen Wasser­becken staunen die Besucher über die Vielfalt und Kreativ­ität der Schiff­s­mod­ell­bauer mit ihren Regat­ten und Ren­nen.

Tra­di­tionell präsen­tieren die Mod­ell­bah­ner ihre wun­der­schö­nen, tech­nisch raf­finiert aus­ges­tat­teten Mod­ell­bah­nan­la­gen in allen gängi­gen Spur­weiten und ziehen die Besucher­massen in ihren Bann. Spek­takuläre RC-Car Ren­nen On– und Offroad, Dampf­mod­elle der beson­deren Art sowie der Plas­tik– und Kar­ton­mod­ell­bau run­den die vielfältige Messe­show ab.

Über 400 Aussteller, vom Mark­t­führer über den Klein­se­rien­her­steller bis zum gut sortierten Fach­händler, präsen­tieren drei Tage lang das große Kino der Minia­turen. Freuen Sie sich mit den Besuch­ern aus ganz Deutsch­land, der Schweiz und Öster­re­ich, sowie aus Ital­ien, Frankre­ich, Benelux uvm. auf die FASZ­I­NA­TION MOD­ELL­BAU FRIEDRICHSHAFEN 2016!

Nähere Infor­ma­tion gibt es unter diesem Link!

Quelle: Messe Sin­sheim



Der Eisenbahn-Kurier ist in Friedrichshafen in der Halle A3 am Stand 3112 anwe­send. Wir hal­ten dort unseren neuen Gesamtkat­a­log für Sie bereit. Ebenso präsen­tieren wir dort unsere Neuheiten unser umfan­gre­iches Ver­lagspro­gramm und zahlreiuche Schnäp­pchen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!