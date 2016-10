Fotos: Alstom Trans­port



Alstom hat einen Auf­trag über die Liefer­ung von 24 Fahrzeu­gen im Wert von über 130 Mil­lio­nen Euro an DB Regio erhal­ten. Die neuen drei– und vierteili­gen Elek­trotrieb­wa­gen des Typs Cora­dia Con­ti­nen­tal wer­den ab Dezem­ber 2019 im Netz der Breis­gau S-Bahn einge­setzt. Die Züge wer­den im Alstom-Werk in Salzgit­ter, Nieder­sach­sen, gefer­tigt.

„Wir freuen uns, dass DB Regio uns erneut für die Liefer­ung unserer Cora­dia Con­ti­nen­tal aus­gewählt hat, die sich durch eine Ver­füg­barkeit über 99% bewährt haben. Das Fahrzeug ist umwelt­fre­undlich und wird aus 90% wiederver­w­ert­baren Mate­ri­alien gebaut. Mit dem Cora­dia Con­ti­nen­tal unter­stützt Alstom die Entwick­lung des nach­halti­gen Verkehrs in Baden-Württemberg“, sagte Didier Pfleger, Sprecher der Geschäfts­führung bei Alstom Deutsch­land und Öster­re­ich.

Seit 2008 wird Alstoms Cora­dia Con­ti­nen­tal erfol­gre­ich von sieben ver­schiede­nen Kun­den in Deutsch­land einge­setzt. Ins­ge­samt fahren heute bere­its 222 Cora­dia Con­ti­nen­tal Züge in Deutsch­land. DB Regio hat bere­its über 100 dieser Fahrzeuge für Bay­ern und Nordrhein-Westfalen geordert. Die neuen S-Bahnen von Alstom verkehren kün­ftig in Baden-Württemberg auf den Strecken Freiburg – Endingen/Breisach, Freiburg – Titisee– Donaueschin­gen – Villin­gen sowie Freiburg – Titisee – See­brugg.

Alstoms Cora­dia Con­ti­nen­tal Elek­trotrieb­wa­gen erre­icht Betrieb­s­geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h. Er bietet her­vor­ra­gende Beschle­u­ni­gung­seigen­schaften und verkürzt damit die Reisezeiten. Die drei– und vierteili­gen Triebzüge besitzen jew­eils 164 bzw. 249 Sitz­plätze. Beson­derer Wert wurde auf den Fahrgastkom­fort gelegt: Mehrzweck­bere­iche bieten aus­re­ichend Platz für Roll­stühle, Fahrräder und Kinder­wa­gen. Die Antrieb­saus­rüs­tung ist auf dem Dach ange­ord­net, sodass der Innen­raum großzügig gestal­tet wer­den kon­nte – mit einem bre­iten und stufen­freien Gang für besseren Fahrgast­fluss im Zug. Der Cora­dia Con­ti­nen­tal ist im gesamten Zug mit WLAN sowie Steck­dosen, Videokam­eras und einem Echtzeit-Fahrgastinformationssystem aus­ges­tat­tet, das aktuelle Verbindungs­daten anzeigt.

Der Cora­dia Con­ti­nen­tal gehört zu Alstoms Cora­dia Reihe von mod­u­laren Zügen, die von einem Know-how von mehr als 30 Jahren und bewährten tech­nis­chen Lösun­gen prof­i­tieren. Bisher wur­den mehr als 2.400 Cora­dia Züge verkauft und 1.900 verkehren zurzeit in Däne­mark, Frankre­ich, Deutsch­land, Ital­ien, Lux­em­burg, den Nieder­lan­den, Por­tu­gal, Spanien, Schwe­den und Kanada.

Quelle: Alstom Trans­port