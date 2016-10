Foto: Skoda Trans­porta­tion



Pars nova hat den Tschechis­chen Bah­nen alle 62, in den Jahren 2015 und 2016 mod­ernisierten, Wagen der Reihe Bdpee übergeben. Die mod­ernisierten Wagen wer­den in Zügen auf inländis­chen und inter­na­tionalen Strecken, also in Inter­City und EuroC­ity Zügen zum Ein­satz kom­men.

„Der Auf­trag wurde gemäß Zeit­plan durchge­führt obwohl Pars nova für die Real­isierung des Pro­to­typs nur zehn Monate Zeit hatte. Es han­delte sich um ein anspruchsvolles inter­na­tionales Pro­jekt, bei dem von den ursprünglichen Wagen nur der Wagenkas­ten erhal­ten wurde und auch die Fahrw­erke erneuert wur­den. Durch die Rekon­struk­tion wurde die max­i­male Geschwindigkeiten der Wag­gons von 120 auf 160 Stun­denkilo­me­ter erhöht. Zudem wurde auch das Bremssys­tem, ein­schließlich der elek­trop­neu­ma­tis­chen Bremse, die den Betrieb in Tun­neln mit einer Länge von bis zu 5 Kilo­me­tern ermöglicht, erneuert“, erk­lärt Pro­jek­t­man­ager Jan Bukovský.

Die Fahrgäste kön­nen sich in erster Linie auf eine neue Innen­raumgestal­tung freuen. In die Wagen wur­den neue gepol­sterte Sitze, größere Tis­che mit ausklapp­baren Flügeln, Abla­gen für Großgepäck, neue Toi­let­ten mit einem geschlosse­nen WC-Kreislauf sowie Fahrrad­stellplätze und elek­trische Steck­dosen mit 230 V einge­baut. „Zur Erhöhung des Kom­forts tra­gen auch das audio­vi­suelle Infor­ma­tion­ssys­tem, der Ein­satz einer voll­w­er­ti­gen Kli­maan­lage und neue Fen­ster mit ter­mal­isolieren­dem Glas bei“, ergänzt der Ver­trieb­s­man­ager von Pars nova, David Krmíček. Im ersten Hal­b­jahr des kom­menden Jahres erhal­ten die Wag­gons außer­dem eine WLAN-Verbindung.

Eine bedeu­tende Verbesserung sind auch die neuen Türen, die über Tas­ten bedi­ent wer­den und während der Fahrt block­iert wer­den. Die Türen kön­nen selek­tiv block­iert wer­den, womit auch bei einem Halt des Zuges der Ausstieg von Fahrgästen auf die Bah­n­gleise ver­hin­dert wer­den kann.

„Die ursprünglichen Wagen wur­den in den Jahren 1990 – 1991 von Vagonka Stu­denka pro­duziert und kon­nten nur in Tschechien beziehungsweise begrenzt auf aus­gewählten Aus­landsstrecken einge­setzt wer­den. Dank der Mod­ernisierung entsprechen sie jetzt den inter­na­tionalen RIC Stan­dards und kön­nen prak­tisch in ganz Europa einge­setzt wer­den“, ergänzt der Gen­eraldirek­tor von Pars nova, Aleš Měrka. Im Zuge der Liefer­un­gen wer­den die Wag­gons direkt auf der Strecke Prag – Budapest einge­setzt. Mit Inkraft­treten des neuen Fahrplans ist der Ein­satz auf weit­eren Lin­ien geplant, beispiel­sweise von Prag nach Linz oder nach Luhačovice geplant.

Quelle: Skoda Trans­porta­tion